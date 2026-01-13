Я нашел ошибку
Число самозанятых в губернии превысило 355 тысяч человек
В СОУНБ к юбилею губернии откроется выставка «Самарская губерния в лицах: культурный и научный мост между эпохами»
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек
Московский институт спланирует новые станции метро в Самаре
В Самаре отменили торги на систему оплаты проезда с помощью QR-кодов
Минпромторг предложил маркировать часть пиротехники с 1 сентября 2026 года
В Самарской области суд рассмотрит дело о незаконном обороте банковских карт
Рекомендации минцифры помогли Малому Ишуткино стать лидером голосования за проведение мобильного интернета в 2026 году
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Ночью в Хворостянском районе горели гараж и автомобили

159
13 января в 00 часов 34 минуты в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре на станции Чагра на улице Хлебной.
К месту вызова были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 121 Отряда № 45.
По прибытии огнеборцы установили, что горят гараж и легковые автомобили Chevrolet Niva и LADA Priora на площади 80 квадратных метров.
В 01 час 21 минуту была объявлена локализация пожара, в 02 часа 12 минут – объявлена ликвидация открытого горения, в 03 часа 58 минут зафиксирована ликвидация последствий пожара.
В тушение пожара принимали участие 5 человек личного состава и 2 единицы основной пожарной техники, на тушение были поданы 2 ствола «Б», работало звено газодымозащитной службы.
Погибших и пострадавших, к счастью, нет.
Причина пожара устанавливается.

Теги: Пожар

Новости по теме
Ночной пожар в Безенчукском районе: есть погибший
13 января 2026, 12:28
По прибытии было установлено, что горит дом на площади 100 квадратных метров, объявлен ранг пожара 1-БИС. Происшествия
125
Огнем были объяты 30 квадратных метров.
12 января 2026, 14:59
Огнем были объяты 30 квадратных метров. Происшествия
470
В горящем нежилом доме в Самарской области погиб человек
12 января 2026, 12:39
Информация о происшествии появилась 12 января в 8:07. Огонь охватил 60 «квадратов» нежилого дома. Происшествия
349
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
13 января 2026  11:33
192
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
13 января 2026  09:47
205
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
12 января 2026  20:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
436
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
12 января 2026  13:25
871
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
12 января 2026  09:33
375
