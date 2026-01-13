ночью в Хворостянском районе горели гараж и автомобили

13 января в 00 часов 34 минуты в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре на станции Чагра на улице Хлебной.

К месту вызова были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 121 Отряда № 45.

По прибытии огнеборцы установили, что горят гараж и легковые автомобили Chevrolet Niva и LADA Priora на площади 80 квадратных метров.

В 01 час 21 минуту была объявлена локализация пожара, в 02 часа 12 минут – объявлена ликвидация открытого горения, в 03 часа 58 минут зафиксирована ликвидация последствий пожара.

В тушение пожара принимали участие 5 человек личного состава и 2 единицы основной пожарной техники, на тушение были поданы 2 ствола «Б», работало звено газодымозащитной службы.

Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Причина пожара устанавливается.