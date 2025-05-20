Глава региона поручил до конца года привести  в порядок Загородный парк Самары

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20 мая, на оперативном совещании в Правительстве региона обсудили концепцию развития Загородного парка в Самаре.

Глава региона поручил до конца года привести Загородный парк в порядок.

- До конца мая базовые решения, которые были накоплены, перевести в рабочий план. В уточнении бюджета подавать необходимые средства, для того чтобы в этом году привести парк в порядок, - сказал губернатор, предложив сделать Загородный парк модельным, то есть обновлять все остальные "зеленые зоны" по его примеру.

Благоустроить все парки региона планируют в течение четырех лет, сообщает СОВА.