Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме

Я нашел ошибку
Главные новости:
Одна из основных тем обсуждения была исправление и ресоциализация осужденных, а главная задача при этом – не допустить рецидива преступлений.
Решение проблем осужденных на профессорском уровне: в Самаре прошла всероссийская научно-практической конференция с международным участием
В Дзержинске завершился Чемпионат Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии по легкоатлетическому кроссу.
Представительница Управления Росгвардии по Самарской области стала призером окружных соревнований
Участниками школы стали иностранные студенты из восьми стран.
В Самаре открылась XIX Международная летняя космическая школа "Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе"
Цель — к 2030 году до 95% повысить укомплектованность сельхозпредприятий квалифицированными специалистами и омолодить кадровый состав.
В губернии благодаря господдержке появятся новые агроклассы
Среди стобалльников 8 выпускников получили 100 баллов по двум предметам. 
В Самарской области стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и физике, биологии и географии
В Самаре команда создана в 2023 году при спортивном клубе «Крылья Мечты», который много лет занимается развитием адаптивного спорта.
Ветераны СВО приняли участие в официальных областных соревнованиях по футболу
В Самарской области отремонтируют дороги, ведущие к местам рождения Героев Советского Союза
В Самарской области отремонтируют дороги, ведущие к местам рождения Героев Советского Союза
В Жигулёвске серийный грабитель срывал золотые украшения
В Жигулёвске серийный грабитель срывал золотые украшения
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.5
0.02
EUR 90.14
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская филармония торжественно завершает сезон гала- концертом с участием звезд европейской оперы!
В Самаре Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено
В «ЗИМ Галерее» расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме

23 июня 2025 09:59
215
Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме

В течение 10 дней фонтан «Царевна-Лебедь» в парке 50-летия Октября в Самаре будет работать в тестовом режиме, за это время специалисты настроят все системы фонтана и устранят возможные неисправности. 

 Перед тестовым пуском фонтана сотрудники муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» провели ревизию фонтана и первичные пусконаладочные работы. Они проверили двигатели, насосы, пультовое оборудование в насосной, светодиодное оснащение, очистили 47 форсунок.

 При успешном завершении тестирования фонтан переведут на постоянный режим - с 9:00 до 22:00. По вечерам на фонтане будет работать подсветка.

Фото: горадминистрация

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре из-за дорожных работ пустят в объезд два автобуса
23 июня 2025, 12:10
В Самаре из-за дорожных работ пустят в объезд два автобуса
Речь идет о маршрутах №2 и №24. Транспорт
211
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем памяти и скорби
22 июня 2025, 10:10
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем памяти и скорби
Сегодня  исполняется 84 года с начала Великой Отечественной войны. Общество
352
Самарская область на ПМЭФ подписала инвестиционные соглашения на общую сумму порядка 260 млрд рублей
21 июня 2025, 14:54
Самарская область на ПМЭФ подписала инвестиционные соглашения на общую сумму порядка 260 млрд рублей
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги работы самарской делегации на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме. Экономика
592

В центре внимания
В Самаре из-за дорожных работ пустят в объезд два автобуса
23 июня 2025  12:10
В Самаре из-за дорожных работ пустят в объезд два автобуса
217
Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме
23 июня 2025  09:59
Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме
213
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем памяти и скорби
22 июня 2025  10:10
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем памяти и скорби
353
Самарская область на ПМЭФ подписала инвестиционные соглашения на общую сумму порядка 260 млрд рублей
21 июня 2025  14:54
Самарская область на ПМЭФ подписала инвестиционные соглашения на общую сумму порядка 260 млрд рублей
594
Свечи в память о героях Великой Отечественной войны зажгут в Самаре
21 июня 2025  13:34
Свечи в память о героях Великой Отечественной войны зажгут в Самаре
627
Весь список