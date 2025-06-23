Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме

215

В течение 10 дней фонтан «Царевна-Лебедь» в парке 50-летия Октября в Самаре будет работать в тестовом режиме, за это время специалисты настроят все системы фонтана и устранят возможные неисправности.

Перед тестовым пуском фонтана сотрудники муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» провели ревизию фонтана и первичные пусконаладочные работы. Они проверили двигатели, насосы, пультовое оборудование в насосной, светодиодное оснащение, очистили 47 форсунок.

При успешном завершении тестирования фонтан переведут на постоянный режим - с 9:00 до 22:00. По вечерам на фонтане будет работать подсветка.

Фото: горадминистрация