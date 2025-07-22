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Фонтан «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» в Самаре готовят к техническому запуску

22 июля 2025 16:54
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Рабочие приступили к монтажу аудиосистемы с опорами и системы видеонаблюдения. 

В Самаре на 85% выполнена реконструкция самого крупного городского фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне». Подрядчик полностью завершил облицовку стен чаши красногорским гранитом, смонтировал оборудование и приступил к подготовке технического запуска сооружения, который запланирован на август. 

«Фонтан – основной элемент площади Героев 21 Армии, поэтому помимо реконструкции самого сооружения важно восстановить прилегающую территорию. На каждом этапе четко контролируем качество работ и соответствие материалов, знаю, что за работой каждый день следят жители близлежащих домов, активно участвует архитектор, автор первоначального проекта фонтана 1985 года Дмитрий Алексеевич Моргун. По итогу сооружение должно быть столь же надежным, но более современным и высокотехнологичным», - сказал глава города Самара Иван Носков. 

Сейчас на объекте завершен монтаж трубопровода для гидравлических модулей, установлено около 200 форсунок, электрооборудование, подключены фонари в чашах, на дне фонтана площадью 1600 квадратных метров полностью уложено покрытие из брекчии. Рабочие приступили к монтажу аудиосистемы с опорами и системы видеонаблюдения. 

«Самая сложная часть работ была связана с реконструкцией «подземной» части фонтана, демонтажем изношенных инженерных коммуникаций 80-х годов и монтажом современного гидравлического оборудования, - отметил начальник строительного участка Вадим Еськов. – Сейчас работа бригады сосредоточена на чаше фонтана, где наносим смальтовый орнамент Георгиевской ленты, и на прилегающей территории – на площади 2300 квадратных метров укладываем новое плиточное покрытие». 

Параллельно работы по возведению «сухого» фонтана в виде Адмиралтейской звезды площадью 625 квадратных метров ведутся в самарском Парке Победы. Сейчас специалисты выполняют монтаж систем канализации и водоподачи, а также устройство котлована под технические помещения сооружения. 

«Новый фонтан будет полностью пешеходным, безопасным для детей и людей старшего возраста. Мощение будет выполнено натуральным гранитным камнем в четырех цветах, - рассказал заместитель директора подрядной организации Алексей Романов. – В целом возведение нового фонтана выполнено на 45%». 

Помимо фонтана в Парке Победы обновляют входную стелу – подрядчик облицовывает ее алюкобондом и пластиком и устанавливает архитектурную подсветку в виде российского триколора. В водоеме очищено дно, демонтированы старые откосы и началось устройство основания под укрепление габионными конструкциями. 

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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