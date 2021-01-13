ФАС заблокировала подписание контракта на благоустройство территории у «Фабрики-кухни» в Самаре

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Областное управление антимонопольной службы 13 января рассмотрит жалобу одного из участников аукциона на благоустройство «Сквера Памяти Борцам революции» на пересечении улиц Ново-Садовая и Луначарского, включая территорию, прилегающую к «Фабрике-кухне».

Поводом стала жалоба тольяттинской компании «Стройцентр». Ее не допустили к торгам, хотя по ее заявлению, все необходимые сведения с конкретными показателями были предоставлены в заявке, и они соответствовали требованиям аукционной документации.



Итоги аукциона власти Самары подвели еще в конце декабря. На торги заявились 4 компании, но единственным участником признали только «Вектор 21» — компанию с тем же составом владельцев, что и у фаворита дорожных подрядов — компании «XXI век». Контракт с «Вектором» предложено было заключить по стартовой цене, без понижения, — почти 70 млн рублей, пишет СО ОНЛАЙН