Ещё один памятник архитектуры в центре Самары будет приведён в порядок

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Стартовали предпроектные работы по восстановлению памятника архитектуры — «Комплекс зданий военной части» на ул. Комсомольской в Самаре, передает hinshtein.ru.

В ближайшее время подрядчики Минобороны РФ выполнят ряд подготовительных работ к реставрации объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Комплекс зданий военной части» на ул. Комсомольской в областной столице. Процесс стартовал с подачи депутата Госдумы РФ от Самарской области, координатора партийного проекта «Единой России» «Историческая память» Александра Хинштейна.

На приходящие в упадок здания парламентарий обратил внимание еще два года назад в ходе очередного объезда ОКН в своем избирательном округе. «Одна из текущих задач – восстановить здания, принадлежащие Министерству обороны РФ (ул. Комсомольская, 27, лит. 5 и лит. 8). Они находятся в аварийном состоянии, там обрушается кровля, а также фасады, оконные конструкции и балконы. На восстановление объектов может потребоваться 132 млн руб. Пока мы находимся на стадии обсуждения вопроса с руководством министерства», — заявлял Александр Хинштейн в интервью «Комсомольской правде в Самаре» еще в мае 2020 года.

Сегодня, наконец, процесс запущен. Об этом сообщается в официальном ответе министерства депутату.

В этих зданиях сегодня расположены различные подразделения Минобороны РФ (ЦВО) – профсоюз, подразделения ЖКХ-служб, Технадзор и др.

В ближайшее время подрядчики Минобороны РФ выполнят ряд подготовительных работ к реставрации зданий: комплексные научные исследования с разработкой проектной документации для определения технического состояния объекта, а также уточнения видов, объемов и стоимости работ. Затем, после проведения конкурса и заключения госконтракта, стартуют непосредственно работы по реставрации комплекса зданий.

Традиционно депутат лично контролирует все этапы реализации проекта.

Фото: hinshtein.ru