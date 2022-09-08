Еще пять школ отремонтируют в Самарской области в 2023 году

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Программа капремонта школ, которую совместно реализуют «Единая Россия» и Минпросвещения, может претерпеть некоторые изменения. В нее хотят включить благоустройство территорий. Также планируется создать реестр недобросовестных подрядчиков, которые срывают сроки проведения работ.

В Самарской области в 2022-м в программу капремонта вошли 22 школы. К новому учебному году привели в порядок 19 учреждений образования в 14 муниципалитетах региона. Еще в трех работы завершат до конца года. Также запланирован ремонт 5 школ в 2023-м. Кроме того, губерния уже подготовила заявку на 2024-2025 годы, пишет Самара-КП.

– Для нас самое главное – это дети. Если мы хотим, чтобы у нас было хорошее светлое будущее, наши дети должны с самого начала быть окружены красотой, – отметила председатель комитета Самарской губдумы по образованию и науке, координатор партийного проекта «Новая школа» Светлана Ильина.