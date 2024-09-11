«ЭнергосбыТ Плюс» назвал УК Самарской области с низким процентом готовности к отопительному сезону

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Специалисты тепловой инспекции «ЭнергосбыТ Плюс» обозначили ряд обслуживающих организаций Самарской области, которые имеют низкий уровень выполнения работ по подготовке многоквартирных домов. Активизировать данную работу необходимо следующим организациям:

ООО «Первая Объединённая УК», Ассоциация «Самарское Региональное Содружество Товариществ Собственников Жилья», МП г.о.Самара «Жилсервис», ООО «Азбука быта Самара», ООО «ПЖРТ Октябрьского района», ООО «Региональный ЖКХ-Сервис», ООО «Успех», УК «Аурус», УК «Грас», УК «Индустрия», УК «Октябрьская», ООО «РЭУ-3», ООО «ЖилСтройКом», ООО «Коммунресурс», ООО «Управляющая компания «Фридом», ООО Центр обслуживания МКД и нежилого фонда «ТОР 63», ООО «Аварийно-Диспетчерская служба», УК «Арсенал», УК «Коммунсервис», ООО «Ника», УК «Позитив», УК «Стабильность», ООО «Коммунальное предприятие Чайка», ОО «УК Атмосфера», ООО «Формат», УК «Доверие», УК «Специалист», УК «БАРС», ООО «Добродом», ООО «Пугачевский», УК «Наше Будущее», УК «Профессионал», УК «Гермес-Поволжье», ООО УЖКК «Электрощит», ООО «Стрит-2», УК «Синергия», УК «ГК Союз-Регион», УК «Пять Стихий», УК «Смартхоум», УК «Оникс».

«От выполнения всего комплекса мероприятий подготовки к ОЗП на внутридомовых системах теплопотребления напрямую зависит надежное прохождение предстоящей зимы. В этой связи напоминаем собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, что они могут на законных основаниях контролировать выполнение управляющими организациями мероприятий по подготовке к зиме», - отметил технический директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Бикбаев.

Ознакомиться с перечнем замечаний по интересующему МКД можно в файле, размещенном по ссылке: https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/.