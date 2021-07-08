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"От жителей поступают жалобы, что из-за сужения дороги на время ремонта на пересечении ул. 22 Партсъезда и Заводского шоссе возникают пробки".
Елена Лапушкина проверила ремонт Заводского шоссе и сквера Борцов Революции
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Елена Лапушкина проверила ремонт Заводского шоссе и сквера Борцов Революции

8 июля 2021 18:16
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"От жителей поступают жалобы, что из-за сужения дороги на время ремонта на пересечении ул. 22 Партсъезда и Заводского шоссе возникают пробки".

Сегодня 8 июля Глава города Елена Лапушкина совершила осмотр дорожной сети Заводского шоссе и территории благоустраиваемого сквера Борцов Революции.

Работы по реконструкции Заводского шоссе ведутся с 2019 года. На данный момент общая строительная готовность составляет 81%. Полностью выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, разработке грунта и обустройству ливневой канализации и водопровода. Ведутся работы по устройству тротуаров и установке перильного ограждения.

«От жителей поступают жалобы, что из-за сужения дороги на время ремонта на пересечении ул. 22 Партсъезда и Заводского шоссе возникают пробки. Необходимо решить эту проблему и отрегулировать светофоры, чтобы пропускная способность перекрёстка стала больше», – дала поручение Департаменту транспорта Глава Самары Елена Лапушкина.

В сквере Борцов Революции сейчас выполняется устройство наружного освещения и ливневой канализации. Для благоустройства сквера была использована плитка для пешеходных зон, сделанная по новой технологии местным производителем. Это плитка повышенной прочности, что позволит сохранить долговечность покрытия. На данный момент процент выполнения работ по реконструкции сквера составляет 52%. Напомним, что благоустройство сквера Борцов Революции осуществляется за счет муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Обелиск «Вечная Слава Борцам Революции 1917 г.», находящийся в сквере, является историческим наследием. Реставрационные работы по нему уже были проведены.

«Уже проделана достаточно серьезная работа по этому объекту. В будущем здесь будут красивые пешеходные мосты из дерева и сухой ручей. Мы также приступили к возведению лектория и бассейна с водной гладью. Помимо этого, в сквере будут и другие элементы благоустройства, много зеленых насаждений и парковые газоны», – прокомментировал ход работ представитель подрядной организации Вячеслав Плеханов.

Теги: Елена Лапушкина Заводское шоссе проверила ремонт

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