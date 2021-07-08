Елена Лапушкина прокомментировала ситуацию с домом 147 по улице Куйбышева

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Елена Лапушкина прокомментировала ситуацию, связанную с домом 147 по улице Куйбышева в своем Instagram:

"Поддерживаю жителей, выступающих в защиту дома на улице Куйбышева, 147. Абсолютно согласна, что говорить о сносе дома преждевременно. Этот дом 1917 года постройки, органично вписанный в историческую и культурную среду, должен быть сохранен. Но нужно учитывать, что дом имеет повреждения, поэтому мы должны обеспечить безопасность людей, проживающих там. Для этого необходимо провести техническую экспертизу, чтобы в дальнейшем, при участии собственников и инвесторов, выработать решения по восстановлению здания. На начальном этапе дала поручение профильным структурам провести межведомственную комиссию, чтобы оценить текущее состояние здания. Совместно будем искать пути решения этого вопроса."

Фото: администрация Самары