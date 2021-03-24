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Дождеприемники Самары на 85% готовы к пропуску талых вод

24 марта 2021 09:59
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Дождеприемники Самары на 85% готовы к пропуску талых вод

Подготовка к пропуску талых вод: в Самаре уже на 85% пролиты и очищены от снега, шуги и льда дождеприемники, расположенные в низинах

Благодаря своевременно проведенному комплексу работ на участках, оснащенных системой ливневой канализации, исключается подтопление во время оттепели.

Накануне, 23 марта, велись работы в переулке Тургенева, где имеются и отдельные дождеприемники, и целый каскад, как в районе перекрестка с улицей Братьев Коростелевых.

Любопытный факт: чтобы быстро и точно определить под толщей льда наличие дождеприемных решеток и, следовательно, приступить к работам на местности максимально оперативно, рабочие используют металлодетектор.

Чтобы не создавались заторы, ведется наблюдение за состоянием выпусков и входных решеток. Вместе с тем, работы по освобождению «ливневок» от мусора и других попадающих в них посторонних предметов МП «Инженерные системы» ведет в постоянном режиме, сообщает горадминистрация.

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