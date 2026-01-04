Я нашел ошибку
В условиях сильного снегопада, сотрудники ДПС заметили на обочине автомобиль с поврежденным колесом.
В Волжском районе сотрудники ГАИ СО помогли юной спортсменке не опоздать на важные соревнования
Число получающих пенсию на карты пенсионеров возросло до 80%
Крупный пожар в центре Самары: двое погибших
В Сызрани в ДТП пострадали четверо несовершеннолетних
4 января в Самаре загорелось три жилых дома
В Самаре после метели 4 января продолжается уборка снега
Мужчина в Клявлино нашел телефон, поменял симку и подарил жене
производство детских товаров в РФ за 2025 год выросло на 15%
Дорожные службы региона работают в усиленном режиме

38
В настоящий момент дороги регионального и межмуниципального значения находятся в проезжем состоянии, работа по их содержанию ведётся непрерывно.

В связи с обильным снегопадом и метелью на территории региона дорожные службы переведены на усиленный режим работы. В настоящий момент дороги регионального и межмуниципального значения находятся в проезжем состоянии, работа по их содержанию ведётся непрерывно.

Для оперативной борьбы со снежными заносами задействовано до 410 единиц спецтехники, из них до 100 единиц — в Самаре. На расчистке и обработке трасс работают 153 комбинированные дорожные машины (КДМ), 29 из них — на городских магистралях. Для максимальной эффективности на основных направлениях применяется тактика работы автоколонн КДМ.

«Все подрядные организации работают в усиленном режиме. Мы делаем всё необходимое, чтобы поддерживать дороги в проезжем состоянии, однако в условиях сильного ветра и метели ситуация на трассах может меняться очень быстро. Призываем водителей соблюдать осторожность и по возможности отложить поездки, особенно на дальние расстояния», 

— отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Рекомендации для водителей:

· Перед выездом оцените необходимость поездки и по возможности откажитесь от неё.

· При движении строго соблюдайте дистанцию и скоростной режим.

· Будьте особенно внимательны при обгоне или объезде работающей дорожной техники.

· Планируйте маршрут, учитывая действующие ограничения на федеральных трассах.

 Обо всех нештатных ситуациях на региональных и межмуниципальных дорогах можно сообщить по телефону диспетчерской службы: 8 (846) 268-41-41 (круглосуточно).

 

Фото:   скриншот видео/депаратаментинформационной политики СО

