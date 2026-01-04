Дорожные службы региона работают в усиленном режиме

В связи с обильным снегопадом и метелью на территории региона дорожные службы переведены на усиленный режим работы. В настоящий момент дороги регионального и межмуниципального значения находятся в проезжем состоянии, работа по их содержанию ведётся непрерывно.

Для оперативной борьбы со снежными заносами задействовано до 410 единиц спецтехники, из них до 100 единиц — в Самаре. На расчистке и обработке трасс работают 153 комбинированные дорожные машины (КДМ), 29 из них — на городских магистралях. Для максимальной эффективности на основных направлениях применяется тактика работы автоколонн КДМ.

«Все подрядные организации работают в усиленном режиме. Мы делаем всё необходимое, чтобы поддерживать дороги в проезжем состоянии, однако в условиях сильного ветра и метели ситуация на трассах может меняться очень быстро. Призываем водителей соблюдать осторожность и по возможности отложить поездки, особенно на дальние расстояния»,

— отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Рекомендации для водителей:

· Перед выездом оцените необходимость поездки и по возможности откажитесь от неё.

· При движении строго соблюдайте дистанцию и скоростной режим.

· Будьте особенно внимательны при обгоне или объезде работающей дорожной техники.

· Планируйте маршрут, учитывая действующие ограничения на федеральных трассах.

Обо всех нештатных ситуациях на региональных и межмуниципальных дорогах можно сообщить по телефону диспетчерской службы: 8 (846) 268-41-41 (круглосуточно).

Фото: скриншот видео/депаратаментинформационной политики СО