Дорожные работы на трассе М-5 «Урал» в Самарской области перенесли на июнь

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Ранее «Поволжуправтодор» сообщал, что работы начнутся 14 мая и трафик в районе Жигулевской ГЭС под Тольятти будет затруднен.

В понедельник, 13 мая, подведомственное Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор» информировал о переносе старта работ на более поздний срок.

«Работы по устройству слоев износа покрытия на участке км 970 — км 971 автодороги М-5 «Урал» начнутся в третьей декаде июня 2024 года», — сообщили в ведомстве.

Автомобилистам придется учитывать усложнение проезда по указанному участку федеральной трассы. Кроме того, дорожники призывают автовладельцев не создавать препятствий для работы специализированной техники, пишет Обоз.инфо.