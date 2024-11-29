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Дорогу по улице Дачная (от Пензенской до Чернореченской) в Самаре капитально отремонтируют

29 ноября 2024 20:25
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Иван Носков встретился с жителями улиц Дачная и Циолковского, которые оставляли обращения в социальных сетях. 

Временно исполняющий полномочия главы Самары Иван Носков встретился с жителями улиц Дачная и Циолковского, которые оставляли обращения в социальных сетях. 

Так, жительница Железнодорожного района просила отремонтировать улицу Дачная на участке от Пензенской до Чернореченской, обустроить там тротуары, выезды со дворов и установить освещение. Иван Носков совместно с заявительницей и представителями профильного департамента на месте обсудили развитие улицы Дачной.  

«Уже много лет жители ждут ремонт этой дороги. Согласен, комплексный ремонт дорог необходим, и проектно-сметные документы на капремонт дороги уже готовы. Но к этому вопросу нужно подходить комплексно, сначала заменить коммуникации, а потом уже приступать непосредственно к ремонту. Такой подход позволяет увеличить срок эксплуатации дороги», - отметил Иван Носков.  

Специалисты компании «РКС – Самара» уже обновляют здесь один из самых крупных городских водоводов: линию диаметром 1000 мм. Для того чтобы не отключать потребителей от водоснабжения был смонтирован обводной участок. Уже завершено обновление одной трубы, а готовность по второй составляет 80%. Проектная и сметная документации на капремонт дороги в настоящее время проходит рассмотрение в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве». Проект предполагает 2-х полосную дорогу с тротуарами и освещением.  

Жители дома №7 по улице Циолковского обратились к Ивану Носкову по вопросу ремонта фасада дома. Согласно программы Фонда капитального ремонта Самарской области капремонт дома стоит в графике на 2031-2033 года.

Однако, и.о. главы Самары что можно сделать, чтобы работы провести и раньше. Для этого необходимо провести общее собрание жильцов, а также обеспечить уровень вкладываемых в месяц средств в капремонт - не менее 97%. На сегодняшний день количество взносов в доме №7 составляет 94,99%. 

Обсудили и благоустройство прилегающей к дому территории: «В ближайшее время жду от вас планы по наведению порядка во дворе и заявку на участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Вижу, что жители очень неравнодушно относятся к своему дому, и уверен, что у вас все получится», - добавил Иван Носков. 

 Напомним, и.о. главы города Самары регулярно организует рабочие объезды районов областного центра, в том числе по острым вопросам, поступающим к нему через личную страницу ВКонтакте. Записать на личный прием к Ивану Носкову можно через Управление по работе с обращениями граждан Аппарата Администрации Самары по адресу: ул. Красноармейская, 17 (кабинет 1) или по телефону - 8 (846) 332-30-77.

 

Фото:   Администрация Самары

Теги: Самара

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