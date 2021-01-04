Дороги, связывающие муниципальные города, обновили по нацпроекту

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В 2020 году в Самарской области с опережением сроков выполнили капитальный ремонт автодороги регионального значения «Самара – Волгоград – Новокуйбышевск» – Маяк – Томылово и завершили ремонт дороги «Новокуйбышевск – поселок Речников». Работы на этих объектах выполнены на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Напомним, двухполосная автотрасса «Самара – Волгоград – Новокуйбышевск» – Маяк – Томылово протяженностью более 6 км связывает между собой Новокуйбышевск и Чапаевск, по ней осуществляется транспортное сообщение между поселками, входящими в городские округа.

В рамках контракта подрядная организация выполнила комплекс ремонтных работ общей стоимостью более 178 млн рублей. Капитальный ремонт затронул все конструктивные элементы автомобильной дороги. Проезжая часть расширена до 2,6 метров в каждом направлении, дорожная одежда получила новую усиленную конструкцию: песчаный подстилающий слой толщиной 0,2 м, щебеночное основание толщиной 0,16 м, такой же толщины слой из асфальтогранулобетона, а также шестисантиметровый слой дорожного покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Б-II.

Особое внимание проектом капремонта уделено комплексному обустройству и элементам безопасности дорожного движения. Произведен ремонт пяти водопропускных труб, устроено шесть автобусных остановок. На пешеходном переходе появились светоотражающие элементы, установлен светофор и две искусственные неровности. Кроме того, дорогу оснастили барьерными и перильными ограждениями, нанесли разметку общей площадью почти 2 тыс. кв. м, установили новые дорожные знаки и опоры наружного освещения.

Трассу «Новокуйбышевск – поселок Речников» включили в список объектов ремонта автодорог регионального значения по нацпроекту дополнительно, в 2019 году, по многочисленным обращениям граждан.

Дорога соединяет Новокуйбышевск и Самару и является маршрутом маятниковой миграции населения. Протяженность участка ремонта составила 6,1 км. Ремонтные работы выполнены на общую стоимость около 116 млн рублей. В ходе ремонта заменили верхний слой покрытия проезжей части на щебеночно-мастичный асфальтобетон марки 20, обновили бортовой камень и дорожное полотно на остановках общественного транспорта общей площадью более 500 кв. м. Обустроили электроосвещение и установили оборудование, обеспечивающее безопасность дорожного движения, нанесли разметку и заменили дорожные знаки на кольцевой развязке. Работы начались в августе 2019 года, дорожники обновили 4 км автодороги, ремонт на оставшихся 2-х км завершили в 2020 году.

Модернизация и развитие региональной дорожной сети является важным элементом стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.