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До 25 декабря в Самаре запланировали устройство и ремонт не менее 160 муниципальных контейнерных площадок

31 октября 2024 16:14
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По 65 адресам работы уже завершены.

С начала проведения реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) Администрацией Самары ведется планомерная работа по техническому содержанию муниципальных контейнерных площадок. В настоящее время 1 255 таких площадок учтено в реестре мест накопления ТКО на территории города.

За период с 2019 по 2023 годы отремонтировано 755 площадок. В 2024 году данные мероприятия продолжены. До 25 декабря планируется провести работы по устройству и ремонту не менее 160 контейнерных площадок. Для этих целей Департаментом городского хозяйства и экологии заключены соответствующие муниципальные контракты.

Перечень площадок, подлежащих ремонту, сформирован, прежде всего, на основании обращений граждан.

Устройство и ремонт муниципальных контейнерных площадок проводятся на территории всех внутригородских районов. Виды и объемы работ по каждому адресу различны и зависят от степени технического состояния основания той или иной площадки, ее ограждения, крыши и других элементов.

К концу октября работы уже завершены по 65 адресам: на ул. Кабельной, 3, ул. Вятской, 26, ул. Красных Коммунаров, 19, ул. Советской Армии, 17 и др.

 

Фото:   администрация Самары

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