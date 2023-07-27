Дмитрий Азаров проверил ход строительства дорожной инфраструктуры в Красноглинском районе Самары

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В четверг, 27 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел выездное совещание по строительству новых объектов дорожной и социальной инфраструктуры в микрорайоне «Крутые ключи». Вместе с главой региональной столицы Еленой Лапушкиной губернатор проинспектировал ряд объектов, а также обсудил актуальные вопросы развития городской территории с со старшими по домам.

В микрорайоне с опережением сроков идет очередной – уже шестой – этап строительства Северного шоссе. На сегодня строительная готовность дороги составляет 95%. Осталось нанести разметку и завершить благоустройство прилегающей территории. «Участок дороги протяженностью 440 метров построен от федеральной трассы до бульвара Финютина. Сделали удобные съезды согласно техническим требованиям. Здесь будет четырехполосное движение – по две полосы в каждую сторону. Предусмотрено освещение, ливневая канализация, барьерное ограждение», – пояснил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

По поводу строительства этого участка дороги к главе региона ранее обращались жители Крутых ключей. Со вводом объекта в эксплуатацию – оно намечено на 15 августа – и запуском движения по Северному шоссе будет значительно улучшен вопрос транспортной доступности для жителей микрорайона.

«Обращений было много от жителей микрорайона. Для них эта дорога имеет особое значение», – добавила глава города.

«Не подведите, люди ждут, – обратился губернатор к представителям подрядной организации. – Важно: то, что людям обещали в прошлом году, сделали. Теперь важно закончить работы и ввести дорогу в эксплуатацию».

Дмитрий Азаров поинтересовался, будут ли в связи со вводом дороги меняться маршруты общественного транспорта. Иван Пивкин отметил, что эта тема будет рассмотрена дополнительно совместно с администрацией города. «Проработайте этот вопрос, специалисты пусть посмотрят и дадут свои предложения. И обязательно посоветуйтесь с людьми – проведите сход граждан и обсудите. Никаких решений без обсуждения с жителями принимать не нужно», – поручил губернатор руководству областного минтранса и города.

Глава региона также обратил внимание на необходимость качественного обслуживания дороги. После проверок на соответствие асфальтового покрытия техническим требованиям заделать керны – специальные углубления, где были взяты пробы. «Сделать это нужно до зимы, иначе потом это приведет к разрушению дороги. Контроль здесь тоже необходим», – обратился губернатор к Ивану Пивкину.

Ряд поручений Дмитрий Азаров дал руководству областного министерства строительства во время посещения площадки, на которой планируется возведение новой школы в рамках заключенного концессионного соглашения с ПроШколой (входит в группу ВЭБ.РФ). Образовательное учреждение, рассчитанное на 425 мест, планируют возводить на улице Школьной. Строительство объекта должно полностью закрыть потребности жителей микрорайона в ученических местах. Сейчас часть детей учится в существующих школах в Крутых ключах, а остальные – в соседнем Волжском районе. «Строительство новой школы облегчит ситуацию», – отметила Елена Лапушкина.

Как рассказал главе региона и.о. министра строительства Самарской области Михаил Асеев, компания-партнер проводила длительный подбор подрядчика. Договор на строительство планируют заключить с генподрядчиком на следующей неделе. А уже в октябре-декабре на площадке должны стартовать работы по возведению школы. На строительную готовность планируется выйти в конце 2024 года.

«Давайте концентрировать свою работу на этом объекте. Самое главное, что все документы на сегодняшний день уже оформлены. Понятно, что были сложности с подрядными организациями – наш партнер по концессии определялся с выбором. Но надо помогать им и выходить на заключение всех договоров, начало строительства. Следует с компанией ПроШкола находиться в постоянном контакте. Контролировать весь объем работ в качестве заказчика, несмотря на то, что здесь есть концессионер», – поручил губернатор.

Во время рабочей поездки глава региона встретился с инициативной группой людей, которые ранее обратились к нему в социальных сетях по поводу работы управляющей компании «Авиакор-Стандарт». На данный момент в ее управлении находится 210 домов Красноглинского района Самары.

Старшая по дому №10 Юлия Киркина поблагодарила руководителя области за то, что он откликнулся на призыв о помощи. Женщина рассказала губернатору, что управляющая компания предоставляет отчет о выполнении работ, которых по факту не проводились, а деньги со счета многоквартирного дома были списаны. «Нам не предоставляют документацию, постоянно отказывают. Сметы с нами тоже не согласовывают. А мы хотим знать суммы заранее, а не потом, и контролировать ход и качество работ», – обратила она внимание руководителя области.

Дмитрий Азаров сказал, что в предыдущие годы проблем с управляющими компаниями в микрорайоне не было. «Жалоб каких-то больших на моей памяти не было. Такая массовая жалоба от старших по домам означает, что у людей накипело. Значит, вы за эти годы контакт с людьми утратили», – обратился глава региона к руководству управляющей компании.

Юлия Киркина также отметила, что прием выполненных работ с ней, как старшей по дому, не проводился и свои подписи в актах приемки она не ставила. Представитель управляющей компании пояснил, что согласно договору с собственниками, подписать такие документы может любой житель дома.

Дмитрий Азаров рекомендовал УК внести изменения в договор о подписании актов выполненных работ уполномоченными лицами – старшими по домам. «Понятно, что это можно сделать длинным путем через собрание жильцов, но здесь надо пойти на встречу и пункт, если он не формализован, надо формализовать. Не нужно себе эту лазейку оставлять – у неуполномоченных лиц подписывать», – настоял губернатор.

Одна из статей расходов УК, согласно ранее заключенным договорам с собственниками квартир, – охрана правопорядка на прилегающей к домам территории. Однако жители настаивают: такая услуга не оказывается, а деньги со счетов домов списываются регулярно. Люди решили, что на ближайшем собрании этот пункт договора будет исключен. Глава региона пообещал разобраться в ситуации.

«Поскольку лицензии на охранную деятельность выдаются не без участия Росгвардии, мы этот вопрос точно проясним. Потому что здесь либо мошенничество – вы за не предоставляемую услугу берете деньги на протяжении многих лет, - либо вы предъявите вместе с этой охранной компанией отчет о работе, который люди подтвердят», – обратился Дмитрий Азаров к представителю УК.

Старшие по домам обратили внимание еще на целый ряд проблемных вопросов. Чтобы разобраться в них детально и предметно, Дмитрий Азаров подключил к работе Государственную жилищную инспекцию Самарской области, а также правоохранительные органы региона. Уже завтра в микрорайоне пройдет большая встреча жителей с управляющей компанией, в которой примут участие представители администрации и ведомств.

Еще одна непростая для микрорайона тема – работа общественного транспорта. В ближайшее время в Самару поступят новые автобусы, которые планируют до конца августа поставить на маршруты в отдаленные районы – Красноглинский и Куйбышевский, отчиталась глава города Елена Лапушкина. Дмитрий Азаров поручил ускорить эту работу: «Не надо ждать запусков торжественных, передач автобусов». Задача – ввести часть автобусов к первой декаде августа.

«Вопросы, которые мы здесь сегодня проговорили, обязательно будем совместно отрабатывать. И с управляющей компанией, потому что это ваше право – определять, кто будет обслуживать вашу собственность, ваш жилой фонд, в свои ли руки возьмете, создадите ТСЖ, либо кому-то поручите – это вы решаете. Но я надеюсь, что управляющая компания тоже будет прикладывать все усилия для того, чтобы люди оценивали работу как качественную», – подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров отметил работу старших по домам и поблагодарил их за труд. «Вы многое делаете для развития территорий. Знаю, что делаете эту работу честно, не за страх, а за совесть и на общественных началах. Искренне вас благодарю за то, что взвалили на себя эту ношу. Понимаю, что дело хлопотное. Уверен, что совместно найдем пути решения озвученных вопросов», – отметил глава региона.

Фото: Андрей Савельев