Дмитрий Азаров поручил мэрии Самары завершить ремонт Южного моста в кратчайшие сроки

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Губернатор Дмитрий Азаров поручил Администрации Самары завершить ремонт Южного моста в максимально сжатые сроки. К Главе региона обратились жители с жалобами на неудобства из-за затянувшихся работ, которые неоднократно переносились.

Накануне пленарного заседания Самарской Губернской Думы Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с заместителем председателя губдумы Мариной Антимоновой и председателем комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктором Кузнецовым. Глава региона обсудил с депутатским корпусом планирующиеся поправки в областной бюджет, направленные на поддержку социальной сферы, а также ряд актуальных вопросов, волнующих жителей и требующих оперативного решения. Так, Дмитрий Азаров обозначил проблему затянувшегося ремонта Южного моста в Самаре. «Я внимательно читаю обращения граждан. В этом году много жалоб по Самаре и по городским дорогам. Раскритиковал мэрию за то, что график ремонтных работ сдвинули, не начав их еще весной. По Южному мосту поступает много обращений, что никак не могут доделать. Поставил задачу городским властям завершить работы в сжатые сроки», - сказал Губернатор.

Путепровод «Аврора» и Южный мост ремонтировали в 2017 году, но позже проявились недостатки, которые подрядчику пришлось устранять по гарантии. Спустя время выявились новые проблемы дорожного покрытия –снова ремонтные работы и неудобства для жителей. При этом Администрация города переносила сроки завершения работ Южного моста, чем вызывает недовольство горожан.

«Тут уже дело не в предусмотренных средствах - они есть. А уже в расторопности, четкости, профессионализме отдельных служб и департаментов. В данном случае – городского округа Самара. Очень надеюсь, что моя настоятельная просьба позволит городским властям наконец-то привести Южный мост в порядок в кратчайшие сроки», - подчеркнул Глава региона.