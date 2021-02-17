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17 февраля губернатор Дмитрий Азаров обсудил дальнейшее благоустройство Самары с главой города. Мэр рассказала о том, как обстоят дела с реконструкцией Вертолётной площадки.

Дмитрий Азаров подчеркнул:

- Благоустройство столицы региона является крайне важным не только для жителей Самары, но и для жителей всей области.

Елена Лапушкина сообщила, что в 2021 году реконструкция Вертолётной площадки будет окончательно завершена. В настоящий момент там закончено благоустройство средней веранды, отремонтированы тротуары и установлена часть фонарей. Осталось обустроить парковочные карманы, детскую площадку и верхнюю веранду (уложить деревянное покрытие).



Глава Самары уточнила, что полностью ремонт планируют закончить к 1 сентября (это зависит от поставки оборудования). Дмитрий Азаров поручил по возможности ускорить процесс и завершить работы раньше. Ведь в летний период для такого знакового места имеет значение каждый день.



Обсудили и благоустройство сквера Аксаковых. Напомним, обновление этой площадки стало возможным благодаря губернаторскому проекту "СОдействие". Там появятся фонтаны, входные группы, объекты с отрывками из сказки Сергея Аксакова "Аленький цветочек". Напомним, что благоустройство этого места было приостановлено на целый месяц из-за найденных исторических артефактов и работы археологов. В итоге открытие пространства на углу улиц Фрунзе и Красноармейской также запланировано на этот год, передает sova.info.

Фото: департамент информационной политики СО