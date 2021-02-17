Я нашел ошибку
Главные новости:
Происходит горение торгового павильона на площади 1500 кв.м.
Локализован пожар на продуктовом рынке "Ракита" в Самаре
На сегодняшний день пожарные извещатели установлены в 4 многодетных семьях.
Для многодетных семей в Сызрани устанавливают автономные пожарные извещатели
Неизвестный, выдавая себя за Пугачеву, несколько часов разговаривал с пользователями.
Появившаяся в Clubhouse «Алла Пугачева» оказалась ненастоящей
Губернатор поручил по возможности ускорить процесс реконструкции Вертолётной площадки. 
Дмитрий Азаров обсудил дальнейшее благоустройство Самары с главой города
Республика Казахстан традиционно является одним из ведущих торговых партнеров нашего региона среди стран СНГ.
Самарская область расширит сотрудничество с Западно-Казахстанским регионом
Предметный разговор на совещании ждал и те компании, которые не справились с исполнением своих инвестиционных программ в 2020 году.
Дмитрий Азаров и руководители ресурсоснабжающих организаций обсудили планы по обновлению инженерных коммуникаций в регионе
Цены на сахар снизились в среднем на 0,1%.
В России подорожали овощи, мясо кур и маргарин
Лекции проводились в онлайн- и офлайн-форматах в рамках федеральной кампании Сбера, приуроченной ко Дню студента.
Сбербанк поделился со студентами Поволжских вузов основами инвестирования
Наверх
Самара  -24 °C, Тольятти  -22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.77
0.48
EUR 89.08
0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Путин считает возможным обсудить введение продовольственных сертификатов для малоимущих
21 февраля в селе Ширяево пройдет фестиваль "Жигулевская зима 2021"
Впервые в Самарской области пройдет ДЕМОДЕНЬ фестиваля идей и технологий RUKAMI
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Дмитрий Азаров обсудил дальнейшее благоустройство Самары с главой города

17 февраля 2021 21:11
185
Губернатор поручил по возможности ускорить процесс реконструкции Вертолётной площадки. 

17 февраля губернатор Дмитрий Азаров обсудил дальнейшее благоустройство Самары с главой города. Мэр рассказала о том, как обстоят дела с реконструкцией Вертолётной площадки. 

Дмитрий Азаров подчеркнул:

- Благоустройство столицы региона является крайне важным не только для жителей Самары, но и для жителей всей области.

Елена Лапушкина сообщила, что в 2021 году реконструкция Вертолётной площадки будет окончательно завершена. В настоящий момент там закончено благоустройство средней веранды, отремонтированы тротуары и установлена часть фонарей. Осталось обустроить парковочные карманы, детскую площадку и верхнюю веранду (уложить деревянное покрытие). 

Глава Самары уточнила, что полностью ремонт планируют закончить к 1 сентября (это зависит от поставки оборудования). Дмитрий Азаров поручил по возможности ускорить процесс и завершить работы раньше. Ведь в летний период для такого знакового места имеет значение каждый день.

Обсудили и благоустройство сквера Аксаковых. Напомним, обновление этой площадки стало возможным благодаря губернаторскому проекту "СОдействие". Там появятся фонтаны, входные группы, объекты с отрывками из сказки Сергея Аксакова "Аленький цветочек". Напомним, что благоустройство этого места было приостановлено на целый месяц из-за найденных исторических артефактов и работы археологов. В итоге открытие пространства на углу улиц Фрунзе и Красноармейской также запланировано на этот год, передает sova.info.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Благоустройство региона
17 февраля 2021  21:11
Губернатор поручил по возможности ускорить процесс реконструкции Вертолётной площадки. 
Дмитрий Азаров обсудил дальнейшее благоустройство Самары с главой города
Губернатор поручил по возможности ускорить процесс реконструкции Вертолётной площадки.  Благоустройство региона
183
17 февраля 2021  16:55
Срок завершения работ – 1 октября 2021 года.
Более 70% трассы Осинки - Приволжье будет обновлено по нацпроекту БКАД в 2021 году
Срок завершения работ – 1 октября 2021 года. Благоустройство региона
150
17 февраля 2021  13:23
В Шигонском районе Самарской области стало светлее и безопаснее
В Шигонском районе Самарской области стало светлее и безопаснее
Раньше в районе уличные фонари были дроссельного типа. Со временем многие из них вышли из строя. Благоустройство региона
189
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020  19:42
Как правильно сделать влажную уборку
Как правильно сделать влажную уборку
 Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,...Капитальный ремонт в Самаре
10993
23 апреля 2020  07:51
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
  С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
4759
24 марта 2020  19:03
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
 Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях.Капитальный ремонт в Самаре
5500
Весь список
Всё в Дом
14 февраля 2021  09:44
Консультанты интернет магазина товаров для сна Ок Матрас предлагают вашему вниманию несколько практических советов о том, как правильно ухаживать за матрасом.
Несколько советов по уходу за матрасами от консультантов Ок Матрас
Консультанты интернет магазина товаров для сна Ок Матрас предлагают вашему вниманию несколько практических советов о том, как правильно ухаживать за матрасом. Всё в Дом
213
14 февраля 2021  09:42
Когда в тринадцатом столетии китайский фарфор вместе с шелком и специями, другими товарами стал попадать в Европу, он был высоко оценен Европейской знатью.
Европейский фарфор – особенности
Когда в тринадцатом столетии китайский фарфор вместе с шелком и специями, другими товарами стал попадать в Европу, он был высоко оценен Европейской знатью. Всё в Дом
227
12 февраля 2021  05:38
Для того чтобы получить качественный звук, музыку, речь, шумовые эффекты, используют акустические системы. Речь идет о звуковом оборудовании, которое способно преобразовывать энергию электрического тока в звук.
Акустические системы – интернет-магазин MusicMarket.by
Для того чтобы получить качественный звук, музыку, речь, шумовые эффекты, используют акустические системы. Речь идет о звуковом оборудовании, которое способно...Всё в Дом
334
Весь список
ЖКХ
17 февраля 2021  16:35
Расчистка и вывоз снега ведется и в центральных, и в окраинных районах Самары.
Около 9,5 тысяч тонн снега убрали с улиц Самары за минувшие сутки
Расчистка и вывоз снега ведется и в центральных, и в окраинных районах Самары. ЖКХ
160
17 февраля 2021  10:40
В Самаре из-за утечки на водоводе затопило Зубчаниновское шоссе
В Самаре из-за утечки на водоводе затопило Зубчаниновское шоссе
Осложняют проезд и клубы пара. ЖКХ
274
16 февраля 2021  13:50
Самарца осудили за кражу крышек канализационных люков в Кировском районе
Самарца осудили за кражу крышек канализационных люков в Кировском районе
Крышки он снимал средь бела дня, поймав момент, когда во дворах не было людей. ЖКХ
423
Весь список

Экология
17 февраля 2021  10:56
Экстремально-низкие температуры воздуха в Самарской области поставили очередной рекорд
Экстремально-низкие температуры воздуха в Самарской области поставили очередной рекорд
Напомним, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Экология
240
16 февраля 2021  13:59
В Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности
Минус 33 градуса: в Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности
 Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям области сократить время пребывания вне помещений. Экология
489
15 февраля 2021  13:26
В период с 16 по 20 февраля местами по Самарской области ожидается аномально-холодная погода
В период с 16 по 20 февраля местами по Самарской области ожидается аномально-холодная погода
Объявлен оранжевый уровень опасности. Экология
1349
Весь список
Видео
16 февраля 2021  12:45
Николай Ренц рассказал, почему пока рано забывать о мерах защиты от COVID-19
Николай Ренц рассказал, почему пока рано забывать о мерах защиты от COVID-19
Сейчас, по сравнению с весной, волжане стали чаще использовать маски и придерживаться социальной дистанции.
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
2171
16 февраля 2021  09:52
Центральный военный округ провел масштабную проверку подразделений антитеррора воинских частей в Поволжье
Центральный военный округ провел масштабную проверку подразделений антитеррора воинских частей в Поволжье
В практических действиях приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано до 100 единиц техники.
Социум
1631
9 февраля 2021  13:40
Самарцев предупреждают, как не стать жертвой обманщиков
Самарцев предупреждают, как не стать жертвой обманщиков
Видеоролики Банка России с простыми правилами, чтобы не стать жертвой обманщиков.
Криминал
8836
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
53138
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
54918
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
54435
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Губернатор поручил по возможности ускорить процесс реконструкции Вертолётной площадки. 
17 февраля 2021  21:11 
Дмитрий Азаров обсудил дальнейшее благоустройство Самары с главой города
Губернатор поручил по возможности ускорить процесс реконструкции Вертолётной площадки.  Благоустройство региона
164
Республика Казахстан традиционно является одним из ведущих торговых партнеров нашего региона среди стран СНГ.
17 февраля 2021  20:55 
Самарская область расширит сотрудничество с Западно-Казахстанским регионом
Республика Казахстан традиционно является одним из ведущих торговых партнеров нашего региона среди стран СНГ. Экономика региона
196
Предметный разговор на совещании ждал и те компании, которые не справились с исполнением своих инвестиционных программ в 2020 году.
17 февраля 2021  20:36 
Дмитрий Азаров и руководители ресурсоснабжающих организаций обсудили планы по обновлению инженерных коммуникаций в регионе
Предметный разговор на совещании ждал и те компании, которые не справились с исполнением своих инвестиционных программ в 2020 году. Политика региона
268
В Самарской области за сутки на 17 февраля выявлены 294 заболевших коронавирусом
17 февраля 2021  13:10 
В Самарской области за сутки на 17 февраля выявлены 294 заболевших коронавирусом
За сутки умерли еще трое больных. Здравоохранение
596
Дмитрий Азаров представил нового министра культуры Самарской области
17 февраля 2021  12:46 
Дмитрий Азаров представил нового министра культуры Самарской области
На посту министра культуры Татьяна Мрдуляш сменила Бориса Илларионова, который принял решение об уходе с должности. Культура
612
Весь список
Акценты
Губернатор поручил по возможности ускорить процесс реконструкции Вертолётной площадки. 
17 февраля 2021  21:11 
Дмитрий Азаров обсудил дальнейшее благоустройство Самары с главой города
Губернатор поручил по возможности ускорить процесс реконструкции Вертолётной площадки.  Благоустройство региона
138
Республика Казахстан традиционно является одним из ведущих торговых партнеров нашего региона среди стран СНГ.
17 февраля 2021  20:55 
Самарская область расширит сотрудничество с Западно-Казахстанским регионом
Республика Казахстан традиционно является одним из ведущих торговых партнеров нашего региона среди стран СНГ. Экономика региона
167
Предметный разговор на совещании ждал и те компании, которые не справились с исполнением своих инвестиционных программ в 2020 году.
17 февраля 2021  20:36 
Дмитрий Азаров и руководители ресурсоснабжающих организаций обсудили планы по обновлению инженерных коммуникаций в регионе
Предметный разговор на совещании ждал и те компании, которые не справились с исполнением своих инвестиционных программ в 2020 году. Политика региона
244
Весь список
Прямая речь/Интервью
Антон Зиньковский: В Крыльях чувствуется поддержка руководства, тренеров – мы все вместе
16 февраля 2021  11:17 
Антон Зиньковский: В "Крыльях" чувствуется поддержка руководства, тренеров – мы все вместе
После заключительного игрового дня на сборах в Турции полузащитник "Крыльев Советов" в прямом эфире ответил на вопросы телеканала "Матч Премьер. Спорт в регионе
1836
Игорь Осинькин: Очень важно, чтобы мы начали сезон в хорошем настроении и без травм
14 февраля 2021  11:37 
Игорь Осинькин: Очень важно, чтобы мы начали сезон в хорошем настроении и без травм
Перед началом третьего сбора главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин дал интервью клубному сайту. Спорт в регионе
3672
Самарская область сократила бюджет Крыльев Советов почти в два раза
8 февраля 2021  17:34 
Самарская область сократила бюджет «Крыльев Советов» почти в два раза
Гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий прокомментировал экономическую ситуацию клуба. Экономика региона
9532
Весь список
Новости Тольятти
16 февраля 2021  09:56
Тольяттинцев приглашают на Мужские игры
Тольяттинцев приглашают на Мужские игры
Они пройдут в честь празднования «Дня Защитника Отечества». Новости Тольятти
1944
12 февраля 2021  20:12
Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий.
Резидент «Жигулевской долины» создал инновационную жидкую кровлю
Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий. Новости Тольятти
5420
12 февраля 2021  10:30
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
11 февраля состоялась заключительная встреча, где участники рассказали о своём участии и поделились впечатлениями. Новости Тольятти
5433
Весь список