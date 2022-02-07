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ДК имени Дзержинского в Самаре отреставрируют

7 февраля 2022 10:02
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ДК имени Дзержинского в Самаре отреставрируют

О принятом решении в эфире ГТРК «Самара» рассказал депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн. Дом культуры имени Дзержинского известен также как культурный центр ГУВД.

— На текущей неделе объявлен конкурс на выполнение работ по реставрации фасада и вентиляционных систем здания. Из федерального бюджета на эти работы выделено 93 миллиона рублей. Эти деньги позволят полностью преобразить облик этого знакового объекта, памятника федерального значения и вернуть ему былую красоту и величие, — сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

Здание ДК им. Дзержинского было построено в 1930-32 годах прошлого столетия.

Культурный объект вписан в историю Самары, как место, где давал живой концерт известный советский поэт и актер Владимир Высоцкий, пишет ГТРК Самара. 

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