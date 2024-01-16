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Детсад в Кировском районе Самары построили с нарушениями

16 января 2024 13:58
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Детсад в Кировском районе Самары построили с нарушениями

Для него использовали оборудование и материалы, не отвечающие условиям контракта.

Найдены нарушения при проектировании и строительстве детского сада в границах ул. Ташкентской, Московского шоссе и Георгия Димитрова в Кировском районе Самары. Их выявила региональная Счетная палата по итогам аудита за 2020 – 2022 годы. Информация размещена на сайте контрольного органа.

Проверка показала, что чиновники приняли и оплатили невыполненные работы на объекте. Также при его строительстве использовались материалы, которые не отвечали проекту и условиям муниципальных контрактов.

В числе прочего для детсада поставили оборудование, которое не соответствовало характеристикам поставляемого товара. 

По итогам проверки руководитель заказчика работ в лице департамента градостроительства Самары получил представление областной Счетной палаты.

Информационное письмо будет направлено в региональную прокуратуру. Отчет о результатах проверки передадут губернатору Дмитрию Азарову и депутатам губернской думы, пишет СитиТраффик.

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