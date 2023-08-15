Чугунная лестница в историческом центре Самары снова стала безопасной

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Чугунная лестница, ведущая на знаменитое самарское «Дно» летом особенно популярна. По ступенькам легко спуститься из деловых кварталов Самары и оказаться сразу на берегу Волги. Те, кто идет на переправу, тоже любит пользоваться данным маршрутом. От возросшего турпотока к середине лета на ступеньках обнаружились пустоты. Об этом неравнодушные жители сообщили в соцсетях, региональный ЦУР направил эти обращения в мэрию Самары.

Специалисты службы благоустройства выехали на место, обследовали лестницу и провели аварийный ремонт. Самарскую достопримечательность привели в порядок, все прорехи оперативно заварили металлическими платинами. Теперь по чугунным ступенькам снова безопасно спускаться прямо на набережную Волги. Система «Инцидент Менеджмент» и ЦУР в очередной раз помогли вернуть туристическому объекту достойный вид и функциональность.