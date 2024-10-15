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Четыре аварийных дома снесут в Куйбышевском районе Самары

15 октября 2024 10:46
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Четыре аварийных дома снесут в Куйбышевском районе Самары

Прокуратурой Куйбышевского района г. Самары проведена проверка исполнения требований жилищного законодательства.

Установлено, что по адресам: ул. Спутника, 14, ул. Боровая, 11, пер. Сиреневый, 5, пер. Сиреневый, 7 располагаются дома, которые признаны аварийными и подлежащие сносу.

Жильцы расселены, дома непригодны для эксплуатации.

Однако администрацией г.о. Самара мероприятия по сносу (демонтажу) аварийных домов с зачисткой территории от строительного мусора не проводятся.

Прокурором района в Ленинский районный суд г. Самары направлено 4 исковых заявления об обязании департамента управления имуществом г.о. Самара организовать проведение работ по сносу многоквартирных аварийных домов.

Решением суда заявления прокурора района удовлетворены в полном объеме.

Исполнение решения суда будет взято на контроль прокуратурой района после вступления в законную силу.

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