Через перекресток улиц Дыбенко и Третий проезд в Самаре временно ограничат движение транспорта

В Самаре в рамках подготовки к отопительному сезону продолжается реконструкция теплотрассы, проходящей под Третьим проездом.

В связи с этим для обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственной работы спецтехники вводится дополнительное ограничение движения транспорта: с 06:00 10 сентября до 06:00 24 сентября будет перекрыт перекресток улицы Дыбенко и Третьего проезда.



Напомним также, что до 23:59 30 сентября ограничение движения автотранспорта действует по участку Третьего проезда, от улицы Дыбенко до улицы Печерской, а до 23:59 31 октября – по участку от улицы Дыбенко до улицы Гаражной.



Отметим, что маршрутов общественного транспорта на указанных участках нет. Ресурсоснабжающая организация приносит извинения за временные неудобства и рекомендует автомобилистам заранее выбирать пути объезда.



С временной схемой организации дорожного движения можно ознакомиться в приложении.