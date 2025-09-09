Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в рамках подготовки к отопительному сезону продолжается реконструкция теплотрассы, проходящей под Третьим проездом.
Через перекресток улиц Дыбенко и Третий проезд в Самаре временно ограничат движение транспорта
Тыкву можно использовать в разных вариантах как полезное дополнение, которое помогает подготовить организм к зиме.
Диетолог рассказала о пользе тыквы для здоровья 
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +19, +21°С.
10 сентября в регионе без осадков, до +22°С
Самым массовым забегом станет масс-старт для всех любителей здорового образа жизни на 1500 метров.
«Кросс нации»: в Самаре состоится ежегодный Всероссийский день бега 
События проходят на общественных и дворовых пространствах, которые привели в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программе «Народный бюджет Самарской области».
«Самарская область – наш дом»: более 4 тысяч жителей города уже приняли участие в областной акции 
Всего студенты из 11 вузов Самарской области направили на конкурс 238 инновационных проектов.
ФСИ: 60 студенческих проектов Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.
Сотрудник территориального филиала акционерного общества подозревается в превышении полномочий
Олеся Худова, старший дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти, признана лучшей в региональном управлении МЧС России.
В ГУ МЧС СО выбрали лучшего пожарного дознавателя
Через перекресток улиц Дыбенко и Третий проезд в Самаре временно ограничат движение транспорта

9 сентября 2025 20:17
63
В Самаре в рамках подготовки к отопительному сезону продолжается реконструкция теплотрассы, проходящей под Третьим проездом.

В Самаре в рамках подготовки к отопительному сезону продолжается реконструкция теплотрассы, проходящей под Третьим проездом. 

В связи с этим для обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственной работы спецтехники вводится дополнительное ограничение движения транспорта: с 06:00 10 сентября до 06:00 24 сентября будет перекрыт перекресток улицы Дыбенко и  Третьего проезда.

Напомним также, что до 23:59 30 сентября ограничение движения автотранспорта действует по участку Третьего проезда, от улицы Дыбенко до улицы Печерской, а до 23:59 31 октября – по участку от улицы Дыбенко до улицы Гаражной. 

Отметим, что маршрутов общественного транспорта на указанных участках нет. Ресурсоснабжающая организация приносит извинения за временные неудобства и рекомендует автомобилистам заранее выбирать пути объезда.

С временной схемой организации дорожного движения  можно ознакомиться в приложении.

