Чапаевск и Сызрань стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах

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Чапаевск и СыСегодня, 24 июля, во Владивостоке прошла церемония подведения итогов и награждения лауреатов VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Было рассмотрено 395 заявок со всех уголков нашей страны. Победителями стали 145 проектов.

От Самарской области на конкурс были представлены шесть заявок от пяти городов.



В итоге экспертное жюри выделило два проекта: благоустройство набережной реки Крымза в Сызрани и преображение парка имени Чапаева в Чапаевске. Эти города получили не просто дипломы лауреатов Всероссийского конкурса благоустройства, но и грант на реализацию проектов: Чапаевск – 98,7 млн рублей, Сызрань – 105,2 млн рублей.



Заявки проходили жесткий отбор, учитывалось качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, использование экологичных материалов.

Как отметил председатель Федеральной комиссии конкурса-заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, с каждым годом выбирать лучших становится все сложнее, компетенция и креатив участников растет.



Стоит отметить, что Чапаевск впервые достиг успеха на Всероссийском конкурсе благоустройства.

Учитывая сегодняшнюю победу, уже 18 проектов Самарской области стали лауреатами конкурса. В настоящее время уже реализовано 9 проектов: набережная и парк Поколений в Октябрьске; парк и улица Победы в Отрадном; Кремлевская набережная в Сызрани; сквер и набережная озера Ладное; а также парк у озера Крымское в Кинеле; парк им. 40-летия ВЛКСМ в Жигулевске; парк «Молодежный» в Нефтегорске. В 2023 году ведутся работы на семи объектах. В следующем году начнется реализация проектов, ставших победителями в 2023 году.



Губернатор Дмитрий Азаров не раз отмечал: одно из важных условий реализации проектов благоустройства - это широкое вовлечение жителей региона в обсуждение, какую территорию необходимо привести в порядок, а также самих проектов. «Сейчас у нас нет ни одного муниципального образования, где не реализовывались бы программы благоустройства. И очень важно, что в этой работе принимают активное участие сами жители», – подчеркнул Глава региона в своем Послании депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона.



Приятной новостью для Самарской области стала победа подшефного города Снежное Донецкой Народной Республики. Самарские специалисты помогали в разработке проекта благоустройства центра города и подготовке заявки. От ДНР было представлено 14 проектов, победителями стали три проекта.



Напомним, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях инициирован Президентом страны Владимиром Путиным в 2018 году и проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Это один из инструментов реализации национальной цели улучшения качества городской среды не менее чем в 1,5 раза к 2030 году.