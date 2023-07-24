Я нашел ошибку
Главные новости:
Транспортная прокуратура выявила нарушения на базах маломерного флота на реке Сызранка
В России теперь запрещена смена пола.
В России теперь запрещена смена пола
В Самаре на пожаре пострадал ребенок
В Самаре на пожаре пострадал ребенок
С 24 июля отменили дополнительные рейсы судов из Самары в Ширяево и прогулки по Волге
С 24 июля отменили дополнительные рейсы судов из Самары в Ширяево
Специалисты космического центра «Восточный» начали подготовку пуску автоматической межпланетной станции «Луна-25»
Дмитрий Азаров представил на Совете ПФО опыт Самарской области по взаимодействию с предприятиями ОПК
Дмитрий Азаров представил на Совете ПФО опыт Самарской области по взаимодействию с предприятиями ОПК
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля с 1 августа 2023 года
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля с 1 августа 2023 года
Офтальмолог рассказала о вреде гаджетов для детского зрения
Офтальмолог рассказала о вреде гаджетов для детского зрения
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.38
-0.47
EUR 100.66
-1.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Чапаевск и Сызрань стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах

24 июля 2023 18:40
301
Чапаевск и Сызрань стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах

Чапаевск и СыСегодня, 24 июля, во Владивостоке прошла церемония подведения итогов и награждения лауреатов VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Было рассмотрено 395 заявок со всех уголков нашей страны. Победителями стали 145 проектов.
От Самарской области на конкурс были представлены шесть заявок от пяти городов.

В итоге экспертное жюри выделило два проекта: благоустройство набережной реки Крымза в Сызрани и преображение парка имени Чапаева в Чапаевске. Эти города получили не просто дипломы лауреатов Всероссийского конкурса благоустройства, но и грант на реализацию проектов: Чапаевск – 98,7 млн рублей, Сызрань – 105,2 млн рублей.

Заявки проходили жесткий отбор, учитывалось качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, использование экологичных материалов.
Как отметил председатель Федеральной комиссии конкурса-заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, с каждым годом выбирать лучших становится все сложнее, компетенция и креатив участников растет.

Стоит отметить, что Чапаевск впервые достиг успеха на Всероссийском конкурсе благоустройства.
Учитывая сегодняшнюю победу, уже 18 проектов Самарской области стали лауреатами конкурса. В настоящее время уже реализовано 9 проектов: набережная и парк Поколений в Октябрьске; парк и улица Победы в Отрадном; Кремлевская набережная в Сызрани; сквер и набережная озера Ладное; а также парк у озера Крымское в Кинеле; парк им. 40-летия ВЛКСМ в Жигулевске; парк «Молодежный» в Нефтегорске. В 2023 году ведутся работы на семи объектах. В следующем году начнется реализация проектов, ставших победителями в 2023 году.

Губернатор Дмитрий Азаров не раз отмечал: одно из важных условий реализации проектов благоустройства - это широкое вовлечение жителей региона в обсуждение, какую территорию необходимо привести в порядок, а также самих проектов. «Сейчас у нас нет ни одного муниципального образования, где не реализовывались бы программы благоустройства. И очень важно, что в этой работе принимают активное участие сами жители», – подчеркнул Глава региона в своем Послании депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона.

Приятной новостью для Самарской области стала победа подшефного города Снежное Донецкой Народной Республики. Самарские специалисты помогали в разработке проекта благоустройства центра города и подготовке заявки. От ДНР было представлено 14 проектов, победителями стали три проекта.

Напомним, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях инициирован Президентом страны Владимиром Путиным в 2018 году и проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Это один из инструментов реализации национальной цели улучшения качества городской среды не менее чем в 1,5 раза к 2030 году.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В период с 22 по 25 июля 2023 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
22 июля 2023, 12:22
С 22 по 25 июля 2023 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
Соблюдайте запрет на посещение лесов. Происшествия
986
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
21 июля 2023, 10:59
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
Всего будут определены 27 лауреатов в 17 номинациях. Общество
603
В связи с перекладкой теплотрасс в Самаре на нескольких участках дорог ограничат движения транспорта
20 июля 2023, 22:24
В связи с перекладкой теплотрасс в Самаре на нескольких участках дорог ограничат движения транспорта
Просим горожан с пониманием относиться к работам по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 годов и заранее планировать свои поездки, учитывая ограничительные... Транспорт
1070

В центре внимания
Чапаевск и Сызрань стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
24 июля 2023  18:40
Чапаевск и Сызрань стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
280
В период с 22 по 25 июля 2023 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
22 июля 2023  12:22
С 22 по 25 июля 2023 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
987
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
21 июля 2023  10:59
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
604
В связи с перекладкой теплотрасс в Самаре на нескольких участках дорог ограничат движения транспорта
20 июля 2023  22:24
В связи с перекладкой теплотрасс в Самаре на нескольких участках дорог ограничат движения транспорта
1070
Самарская область будет развивать сотрудничество с иранской провинцией Мазендеран
20 июля 2023  21:01
Самарская область будет развивать сотрудничество с иранской провинцией Мазендеран
757
Весь список