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Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, транспортная инфраструктура улучшается

и развивается не только в центральных районах, но и в отдаленных селах Самарской области. В Похвистневском районе сразу на трех участках автодорог регионального и межмуниципального значения завершили ремонтные работы в 2020 году.

Обновлены 35 км трассы Самара – Бугуруслан и 8,5 км автомобильной дороги Сосновка – Новое Мансуркино. На эти цели было направлено около 1,5 млрд. рублей в рамках реализации нацпроекта, сообщает пресс-служба облправительства.

Трасса Самара – Бугуруслан является одним из опорных направлений в сторону Оренбургской области. По вопросу ремонта автодороги жители обращались к Главе региона Дмитрию Азарову.

В мае прошедшего года досрочно завершили ремонт и ввели

в эксплуатацию участок дороги Самара – Бугуруслан, расположенный на

км 133+000 - км 153+000, протяженностью 20 км.

В рамках ремонта этого участка дороги выполнены работы по устройству выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, установке новых дорожных знаков, барьерного ограждения, укреплению обочин. Устранили колейность и другие дефекты дорожного полотна, обустроили новые пешеходные переходы и освещение в черте населенных пунктов. Также был проведен ремонт моста, нанесена дорожная разметка термопластичными материалами.

Реконструкция другого участка км 118 - км 133 стартовала осенью 2019 года. Участок дороги довели с 3-ей до 2-й технической категории. Выполнили уширение проезжей части и обочин с 7 до 9 метров, полностью заменили дорожную конструкцию на большей части участков, обустроили полосы разгона и торможения на съездах, благоустроили остановочные площадки с заменой павильонов, устройством тротуаров и пешеходных ограждений.

В зимний период 2019-2020 года перенесли коммуникации, выполнили переустройство сетей и заменили 15 водопропускных труб. В связи с переустройством водопропускных труб в теле автомобильной дороги подрядной организацией был произведен полный разбор дорожной одежды на 5-ти участках трассы, а автомобильное движение было перепущено по построенным объездным дорогам.

Современная транспортная инфраструктура появилась в 2020 году и в село Новое Мансуркино, которое считается самым отдаленным в Похвистневском районе.

Хорошая, качественная дорога для села, расположенного на границе муниципалитета, жизненно необходима. По мнению местных жителей, по ровному асфальту в село пришла цивилизация, вопросы экономики

и социальной сферы стали решаться быстрее.

Протяженность автомобильной дороги Сосновка – Новое Мансуркино составляет 8 километров 544 метра. В рамках работ по восстановлению дороги выполнили укладку земляного полотна, разделительной прослойки из геотекстиля, щебенки и дорожного полотна. Специалисты построили водоотвод с проезжей части, автобусные остановки, обустроили тротуары шириной 2 метра в районе сельского населенного пункта и установили наружное освещение.

Ремонт региональных дорог в 2020 году проведен в Похвистневском, Кинельском, Красноармейском, Приволжском, Сергиевском, Кинель-Черкасском, Исаклинском, Волжском, Красноярском, Ставропольском районах, а также на территории городских округов Новокуйбышевск и Чапаевск.