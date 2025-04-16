Более 450 незаконно установленных гаражных построек демонтировано в Самаре

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15 апреля в Октябрьском районе Самары, у дома №7 по улице Митирева, демонтировано и вывезено порядка 10 незаконных гаражных построек. С начала весенне-летнего сезона эта работа проводится во всех районах Самары: на сегодняшний день демонтировано уже 454 незаконных металлических конструкции. Эта работа выполняется как собственниками, так и силами подрядных организаций, с которыми заключили договор администрации внутригородских районов областного центра.



«Предварительно мы размещаем для собственников уведомление с просьбой предоставить в районную администрацию действующий договор аренды земельного участка, заключенный с департаментом управления имуществом Самары, либо освободить занимаемую территорию. Если договора нет и реакции от собственника не последовало, по истечении 10 дней мы вправе начать демонтаж в принудительном порядке», - рассказал Глава Октябрьского внутригородского района Сергей Радько.



Как отметил Сергей Радько, всего в Октябрьском районе ликвидировано 56 незаконных гаражных построек, ещё порядка 370 гаражей включено в реестр самовольно установленных или незаконно размещенных некапитальных строений и сооружений и также подлежит вывозу.



Демонтированные конструкции с ул. Митирева, по словам главы Октябрьского района, переданы на хранение подрядной организации. Чтобы получить имущество, оставшееся в гаражах, собственники вправе обратиться с документами в районную администрацию. По истечении трех месяцев гаражи будут переданы в собственность муниципалитета.



«При проведении принудительного демонтажа подрядная организация в течение одного или двух дней убирает и вывозит на полигон оставшийся после него мусор. Таковы же действия в случае, если собственник все-таки вывез гараж самостоятельно, но оставил после себя его содержимое», - дополнил Сергей Радько.



Отметим, что с реестром самовольно установленных и незаконных объектов все желающие могут ознакомиться на сайте администрации Самары: https://samadm.ru/, выбрав во вкладке соответствующий район.