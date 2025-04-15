Более 38 тысяч квадратных метров цветников украсят Самару в 2025 году

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12 апреля глава Самары Иван Носков проверил подготовку муниципального учреждения «Спецремстройзеленхоз» к летнему оформлению клумб и цветников на территории города. Сейчас в теплицах выращивают порядка 1,3 млн однолетних растений, которые в скором времени будут высажены на общественных пространствах и других городских территориях.



«Отметил слаженный коллектив предприятия: многие сотрудники – всего их более 300 человек – работают здесь десятилетиями, а это говорит о настоящей преданности своему делу и городу. Кроме выращивания цветов, они занимаются уходом за зелеными насаждениями, ремонтом малых архитектурных форм, содержанием и ремонтом фонтанов, – поделился глава Самары Иван Носков. – Одни только однолетние растения в этом году займут площадь более 32 тысяч квадратных метров. Тюльпаны на площади 1 100 квадратных метров зацветут уже ко Дню Победы».



Общая площадь цветников в 2025 году составит более 38 тысяч квадратных метров. Из них почти 3,5 тысячи квадратных метров - это знаковые локации, которые будут задействованы в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Цветники начнут создавать на общественных пространствах и вдоль дорог, как только в городе установится стабильная благоприятная погода.



«Всего за весну и лето в городе планируем высадить порядка 30 видов однолетних цветущих растений. Чтобы порадовать горожан, ежегодно вводим новые виды и сорта растений. Среди тюльпанов, например, это «Карри», «Колумбус», «Родео Драйв» и другие, среди однолетников – гелихризум черешковый, настурция канарская, новые виды биденса, сцеволы, бегонии и вербены ампельной, – рассказал директор МП г.о. Самара «Спецремстройзеленхоз» Пётр Кудряшов. – При необходимости будем корректировать дизайн цветников и выполнять замену растений, когда они отцветут или в случае повреждения. Резервный фонд тоже выращиваем, однако просим жителей относиться к цветникам бережно».



Как рассказали главе города, специалисты разместят в Самаре более 700 кашпо с ампельными цветами, 144 вазонов-цветочниц, 277 вертикальных конструкций, около 200 вазонов с туями и более 60 топиарных фигур. Отметим, что в центральных районах Самары МП «Спецремстройзеленхоз» также проведет формовочную обрезку деревьев. Особое внимание уделят зеленым насаждениям там, которые в прошлом году были пересажены на улицы Фрунзе, Садовую, Самарскую, а также молодым деревьям, которые появились на улице Куйбышева. Полив и другие работы по уходу за растениями будут вестись на регулярной основе.



Как отметил Иван Носков, в ближайшее время администрация города проведет переговоры с Центром занятости населения по трудоустройству школьников на период летних каникул. Также на муниципальное предприятие, которому на днях исполнится 91 год, планируется организовать экскурсии для детей.

Фото: горадминистрация