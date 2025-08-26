Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид

119

В минувшую субботу, 22 августа, городские и районные службы благоустройства вместе с представителями управляющих компаний, муниципальными служащими и активными жителями Самары вышли на общегородской субботник. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, на локациях общей площадью более 263 тысяч квадратных метров - на придомовых и незакрепленных за службами города территориях – они покосили сорную траву, выполнили обрезку кустарников.



«Прежде всего, мы готовим район и город в целом к началу учебного года. Поэтому на особом контроле - участки вблизи школ, детских садов, поликлиник и других объектов социальной сферы, которые посещают дети и их родители. Не менее важно, чтобы ухоженными и безопасными к новому сезону были дворы, участки вблизи домов. Всего за субботний день в Красноглинском районе нашими общими усилиями освобождена от растительности территория площадью более 40 тысяч квадратных метров», - рассказал глава Красноглинского района Самары Вячеслав Коновалов.



На территории Промышленного района Самары в уборке придомовых участков, неразграниченных территорий в рамках общегородского субботника приняли участие около 160 человек.



«В целом мы провели уборку на 49 локациях. Радует, что жители не оставались в стороне, а присоединились к своим управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК, ТСН и тоже вышли на уборку своих дворов и прилегающих к домам пространств. Летом, когда нагрузка на службы благоустройства особенно высока, их помощь - хорошее подспорье. Содержать город в чистоте в любое время года – наша общая задача», - отметил глава Промышленного района Самары Иван Сухарев.



По данным департамента городского хозяйства и экологии администрации города и районных администраций, всего в рамках прошедшего субботника в Самаре было задействовано около 3000 уборщиков. До 26 августа включительно с территорий, где осуществлен покос, вывозят мусор.



Отметим, что на участках улично-дорожной сети и общественных территориях Самары также не прекращались плановые сезонные работы. Так, в парках, скверах и на набережной только в рамках прошедшего субботника освобождены от растительности территории площадью более 6 га – на этих локациях работали 34 человека. Вдоль дорог силами 196 рабочих ООО «Экомед» и МП «Благоустройство» на минувшей неделе скошена сорная трава на площади более 40 га.