Плавание развивает все группы мышц с минимальной травматизацией.
На счету нашей команды в первом круге - две победы и два поражения.
СХК «Лада» дебютировал в чемпионате России по следж-хоккею
На автодороге Обход Тольятти инсценируют чрезвычайное происшествие
Самарец дважды проиграл газовикам суд из-за начислений за ресурс более 90 тыс. рублей
В Самарской области отремонтируют более 170 км дорог к образовательным учреждениям
В России ужесточат правила получения охотничьего билета
Сельхозтоваропроизводители Самарской области наращивают объемы поставок продукции в Китай
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
26 августа 2025 13:24
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид

В минувшую субботу, 22 августа, городские и районные службы благоустройства вместе с представителями управляющих компаний, муниципальными служащими и активными жителями Самары вышли на общегородской субботник. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, на локациях общей площадью более 263 тысяч квадратных метров - на придомовых и незакрепленных за службами города территориях – они покосили сорную траву, выполнили обрезку кустарников.

«Прежде всего, мы готовим район и город в целом к началу учебного года. Поэтому на особом контроле - участки вблизи школ, детских садов, поликлиник и других объектов социальной сферы, которые посещают дети и их родители. Не менее важно, чтобы ухоженными и безопасными к новому сезону были дворы, участки вблизи домов. Всего за субботний день в Красноглинском районе нашими общими усилиями освобождена от растительности территория площадью более 40 тысяч квадратных метров», - рассказал глава Красноглинского района Самары Вячеслав Коновалов.

На территории Промышленного района Самары в уборке придомовых участков, неразграниченных территорий в рамках общегородского субботника приняли участие около 160 человек. 

«В целом мы провели уборку на 49 локациях. Радует, что жители не оставались в стороне, а присоединились к своим управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК, ТСН и тоже вышли на уборку своих дворов и прилегающих к домам пространств. Летом, когда нагрузка на службы благоустройства особенно высока, их помощь - хорошее подспорье. Содержать город в чистоте в любое время года – наша общая задача», - отметил глава Промышленного района Самары Иван Сухарев. 

По данным департамента городского хозяйства и экологии администрации города и районных администраций, всего в рамках прошедшего субботника в Самаре было задействовано около 3000 уборщиков. До 26 августа включительно с территорий, где осуществлен покос, вывозят мусор. 

Отметим, что на участках улично-дорожной сети и общественных территориях Самары также не прекращались плановые сезонные работы. Так, в парках, скверах и на набережной только в рамках прошедшего субботника освобождены от растительности территории площадью более 6 га – на этих локациях работали 34 человека. Вдоль дорог силами 196 рабочих ООО «Экомед» и МП «Благоустройство» на минувшей неделе скошена сорная трава на площади более 40 га.

28 августа 2025 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
26 августа 2025, 12:29
28 августа Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
Гражданам, пришедшим на личный прием, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Общество
146
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
26 августа 2025, 11:01
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
Документ предусматривает разработку совместных туристических маршрутов, объединяющих культурное наследие двух регионов. Туризм
178
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
25 августа 2025, 09:56
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
Основные площадки расположились прямо на волжском песке.
Культура
428

