Более 23 тысяч кустарников высадят в Самаре в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»

139

В Самаре продолжается благоустройство общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В сквере по Зубчаниновскому шоссе работы выполнены на 40%. На площади 520 квадратных метров там ведется укладка тротуарной плитки.

В сквере «Экономистов» выполнено 23% работ, завершено устройство чаши блочно-модульного сухого фонтана «Параллель», который будет расположен в центре сквера.

В парке им. Щорса устанавливают бортовой камень и прокладывают кабеля, подрядчик готовится к устройству плиточного покрытия.

«Каждая из трех общественных территорий, которые мы благоустраиваем в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», важна для жителей Самары. И именно поэтому в прошлом году они получили максимальную общественную поддержку во время рейтингового голосования, - отметил глава города Самара Иван Носков (https://t.me/ivan_noskov_samara). (https://t.me/ivan_noskov_samara) – Пока замечаний к подрядчикам на объектах нет, все работы идут по графику. Каждый этап работ контролируют специалисты профильных департаментов и группы жителей, кто выступал с инициативой благоустройства».

Отметим, что в этом году общественные пространства украсят 122 молодых дерева, около 23 тысяч кустарников и 600 квадратных метров цветников, а также порядка 250 новых малых архитектурных форм.