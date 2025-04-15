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Более 16,5 млн квадратных метров территорий очищено в ходе генеральной уборки в Самаре

15 апреля 2025 17:32
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Более 16,5 млн квадратных метров территорий очищено в ходе генеральной уборки в Самаре

В Самаре в ходе весенней генеральной уборки очистили более 16,5 млн квадратных метров территорий. Дорожные и коммунальные службы города собрали и вывезли с дворовых территорий и общественных пространств Самары около 13 тысяч кубометров мусора. 

«На сегодняшний день в Самаре неплохие показатели по уборке территорий города. За это благодарю, прежде всего, сотрудников наших профильных служб и всех жителей, которые выходят на субботники в свои дворы, приводят в порядок общественные пространства. Но расслабляться рано, потому что впереди – вторая часть апрельской генеральной уборки. К 26 апреля, когда мы проведем очередной общегородской субботник, должны остаться лишь финальные штрихи, – отметил глава Самары Иван Носков. – К концу апреля, при наступлении благоприятной погоды, начнем создание цветников, активизируем озеленение территорий и завершим подготовку общественных пространств и памятных мест к празднованию Дня Победы». 

❗️ Напомним, что весенний марафон чистоты в Самаре продлится до конца текущего месяца. Второй общегородской субботник состоится 26 апреля. Для желающих присоединиться к наведению порядка, в районах будут работать пункты выдачи инвентаря. Также для уборки в крупных общественных пространствах инвентарь будет предоставлен на месте проведения работ.

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