Штормовое предупреждение: ночью 3 сентября в регионе ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра
Самарскую область представляет мурал Кирилла Зырянова «Хлеб и сталь Победы», посвящённый трудовому подвигу жителей тыла в годы Великой Отечественной войны.
В Приволжском округе стартовало народное голосование фестиваля уличного искусства «ФормАРТ»
А гол Егора Мовсисяна был признан лучшим в лиге.
«Крылья Советов» - бронзовый призер молодежной лиги по пляжному футболу 
Главная задача проекта – подготовка школьников старших классов к будущей финансово-грамотной жизни, формированию понимания роли налогов как в экономике государства, так и в жизни каждого человека.
В губернии стартует образовательный проект «Налоговый класс»
Соглашение о взаимодействии в этих направлениях подписали ректор СамГМУ и генеральный директор ОЭЗ «ВладМиВа».
СамГМУ и «ВладМиВа» объединят усилия в разработке новых лекарств для стоматологии и подготовке профильных кадров
Трудовая деятельность дает осужденным возможность получить новые полезные навыки, которые помогут им вернуться в общество и обеспечить свою жизнь законным способом.
В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО прошла ярмарка вакансий
Как отметил министр, практическая помощь ординаторов системе здравоохранения была неотъемлемой частью их подготовки.
Выпуск ординаторов СамГМУ - 2025: практическое здравоохранение усилит 561 новый специалист  
Организаторы вновь поощрят лучшие практики сохранения культурного наследия страны среди бизнеса и общественных проектов. 
Стартовал прием заявок на вторую Нацпремию «Наследие дороже» -2025
Более 1500 растений высадили в сквере «Восточный» по Зубчаниновскому шоссе в Самаре

2 сентября 2025 15:20
138
Иван Носков оценил ход благоустройства сквера «Восточный» по Зубчаниновскому шоссе.

В Самаре завершается благоустройство общественных пространств, предложенных жителями для участия в программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году.

30 августа глава города Самара Иван Носков оценил ход благоустройства сквера «Восточный» по Зубчаниновскому шоссе. На сегодняшний день разные виды работ в среднем выполнены на 90%.

«Сейчас остаются последние штрихи, и уже понятно, что пространство стало намного более интересным и концептуальным. Сквер по-новому открывает себя, четко видно, каким он будет после сдачи – очень зеленым. Высажено более 1500 растений. В целом здесь и на других общественных территориях акцент с этого года на многолетниках. Подрядчик укладывается в сроки, это важно. Как и то, что все работы ведутся по инициативе самих жителей. Это значит, они будут бережно относиться ко всем элементам сквера, сохранять его красоту и уют», – отметил глава города. 

Во время рабочего визита Иван Носков присоединился к озеленению сквера и высадил там сирень. Взрослые деревья в сквере освободили от аварийных веток, а землю на озелененных локациях отсыпают корой – она будет удерживать влагу и предотвращать появление сорняков. Подсыпать ее будут ежегодно после схода снежного покрова.

В сквере согласно утвержденному жителями проекту на сегодняшний день отремонтировано асфальтобетонное покрытие тротуаров, завершается укладка плиточного покрытия дорожек, установка системы наружного освещения и малых архитектурных форм – скамеек, урн, уличной мебели, шахматной зоны и др. Завершены и основные работы по монтажу «сухого» светового фонтана «Солнце», в ближайшее время начнется подключение электроэнергии и пусконаладочные работы. Обслуживание сквера, включая фонтан, обеспечит МП «Спецремстройзеленхоз» города Самара. 

По поручению главы города жителям близлежащих к скверу домов предложат самостоятельно погасить долги и оформить документы для переноса сроков капремонта своих домов. В свою очередь предприниматели, арендующие помещения в этих зданиях, также приведут свои входные группы в надлежащий вид. Работы должны быть выполнены до конца года совместно с администрацией Кировского района.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

