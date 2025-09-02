Более 1500 растений высадили в сквере «Восточный» по Зубчаниновскому шоссе в Самаре

138

В Самаре завершается благоустройство общественных пространств, предложенных жителями для участия в программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году.



30 августа глава города Самара Иван Носков оценил ход благоустройства сквера «Восточный» по Зубчаниновскому шоссе. На сегодняшний день разные виды работ в среднем выполнены на 90%.



«Сейчас остаются последние штрихи, и уже понятно, что пространство стало намного более интересным и концептуальным. Сквер по-новому открывает себя, четко видно, каким он будет после сдачи – очень зеленым. Высажено более 1500 растений. В целом здесь и на других общественных территориях акцент с этого года на многолетниках. Подрядчик укладывается в сроки, это важно. Как и то, что все работы ведутся по инициативе самих жителей. Это значит, они будут бережно относиться ко всем элементам сквера, сохранять его красоту и уют», – отметил глава города.



Во время рабочего визита Иван Носков присоединился к озеленению сквера и высадил там сирень. Взрослые деревья в сквере освободили от аварийных веток, а землю на озелененных локациях отсыпают корой – она будет удерживать влагу и предотвращать появление сорняков. Подсыпать ее будут ежегодно после схода снежного покрова.



В сквере согласно утвержденному жителями проекту на сегодняшний день отремонтировано асфальтобетонное покрытие тротуаров, завершается укладка плиточного покрытия дорожек, установка системы наружного освещения и малых архитектурных форм – скамеек, урн, уличной мебели, шахматной зоны и др. Завершены и основные работы по монтажу «сухого» светового фонтана «Солнце», в ближайшее время начнется подключение электроэнергии и пусконаладочные работы. Обслуживание сквера, включая фонтан, обеспечит МП «Спецремстройзеленхоз» города Самара.



По поручению главы города жителям близлежащих к скверу домов предложат самостоятельно погасить долги и оформить документы для переноса сроков капремонта своих домов. В свою очередь предприниматели, арендующие помещения в этих зданиях, также приведут свои входные группы в надлежащий вид. Работы должны быть выполнены до конца года совместно с администрацией Кировского района.

Фото: администрация Самары