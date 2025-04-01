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Более 1000 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Самаре в 2025 году

1 апреля 2025 19:51
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Заказчиком работ является региональный оператор «Фонд капитального ремонта Самарской области».

С начала весеннего сезона в Самаре стартуют работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. В этом году в программу вошли 1039 жилых зданий, в настоящее время по 46% из них уже заключены договоры с подрядными организациями, остальные дома участвуют в конкурсных процедурах. Заказчиком работ является региональный оператор «Фонд капитального ремонта Самарской области».

«Здания - это то, что во многом определяет внешний облик Самары. Особенно когда речь идет об исторической городской застройке. Помимо достойного внешнего вида капремонт обеспечивает тепло, комфорт и безопасность наших жителей, - отметил глава города Самара Иван Носков. - Самое главное, чтобы подрядчики ответственно относились к своей работе, а управляющие компании совместно с заказчиком работ тщательно контролировали каждый этап. О том, что необходимо использовать качественные материалы и четко соблюдать заявленные сроки, надеюсь, напоминать не нужно».

Жители Самары, чьи дома в этом году будут капитально отремонтированы, в основном выбрали следующие виды работ: ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций. 

«Прежде всего в капитальном ремонте зачастую нуждаются инженерные коммуникации и крыши. Менять коммуникации начнем сразу после завершения отопительного сезона, ремонт крыш можно проводить круглогодично - ограничения только в обильных осадках и сильных порывах ветра. В целом же по программе в многоквартирных домах ремонтируют все, что считается общедомовым имуществом: фасады, крыши, фундаменты, инженерные системы, лифтовое оборудование. Если жители считают, что запланированная к модернизации крыша в хорошем состоянии, а вот, например, фасад требует обновления, нужно организовать общее собрание собственников и зафиксировать это решение документально», - рассказал руководитель службы заказчика Фонд капитального ремонта Самарской области Алексей Панков.

Так, в Куйбышевском районе в этом году капитально отремонтируют 167 многоквартирных домов. Подрядные организации уже приступили к работам на объектах в переулке Торговом, на ул.Бакинской, Зеленой, Калининградской, Кишиневской и Фасадной.

«На части объектов работы выполнены уже на 50%. Например, в доме на ул. Кишиневской, 15 сейчас идет ремонт кровли, в скором будущем планируется ремонт инженерных коммуникаций, а в ближайшие три года здесь будет обновлен фасад. Можно сказать, что в обозримом будущем этот многоквартирный дом обретет новое лицо», - рассказал временно исполняющий полномочия главы Куйбышевского внутригородского района Самары Георгий Выводцев.

Перечень домов, которые планируется капитально отремонтировать в 2025 году, формируется Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области. С ним можно ознакомиться на сайте Фонда капитального ремонта Самарской области: https://fcrso.ru/overhaul.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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