Благоустройство парка «Молодежный» в Самаре - на завершающем этапе

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Работы по нацпроекту «Жилье и городская среда» планируется закончить к началу осени. Любимое местными жителями озеро уже наполнено водой. Откосы водоема выполнены из камней.



Также в парке рабочие обновляли входную группу со стороны ул. Воронежской - в том числе уложили плитку и высадили зеленые насаждения.



Наряду с парком "Молодежный" по нацпроекту в Самаре в этом году преображаются парки "Воронежские озера", "Ерик Парк" и сквер "Самарец". За обновление каждой общественной территории проголосовали десятки тысяч горожан.

Фото: пресс-служба Правительства СО