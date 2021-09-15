Благоустройство Монастырской набережной в Сызрани продолжится благодаря нацпроекту

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Сызранский проект благоустройства Монастырской набережной вошел в число победителей V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда.

Жюри признало проект преображения набережной в Сызрани как проработанный и качественный. На Монастырской набережной появятся шесть событийных площадок. Напротив монастыря – большая смотровая площадка, рядом – плавучие острова и зона для медитации. Правее – торговые павильоны и между ними паркинги. От них протянется променад вдоль реки и лестничные спуски. На набережной устроят лодочный причал, арт-объект и амфитеатр на склоне.

Все это будет на противоположном берегу от Сызранского Кремля. Территорию у Кремля также благоустроили благодаря победе во Всероссийском конкурсе. И теперь бывший пустырь стал местом притяжения любителей спорта, развлечений и прогулок вдоль реки. Новый проект был назван «На берегу трех рек. Продолжение истории».

«На публичных слушаниях с жителями обсуждали какой участок будем благоустраивать. Решили, что это будет набережная - от Ильинского моста и до моста реки Сызранки. Всего здесь 1400 метров. Общая площадь благоустройства составит порядка 9 гектар. Это тоже будет очень насыщенная содержательная территория. Я думаю, у нас все получится, – отметил исполняющий обязанности главы города Анатолий Лукиенко.

Не сомневаются в успехе и жители Сызрани. У них перед глазами реализованный проект благоустройства набережной у Кремля. Это место не просто для прогулок у реки, здесь проводят фестивали, выставки, творческие конкурсы и конференции. Яркое место привлекает туристов, которые посещают Сызрань.

«Это прекрасное место, я когда увидела на фото в интернете, не поверила, что у нас в городе теперь такая набережная красивая. Пришла вот полюбоваться. И правда, все очень красиво и стильно сделано», – говорит жительница Сызрани Татьяна Николаевна.

«Мы из Саратова, приехали на соревнования. Я не ожидала, что в Сызрани такая прекрасная набережная. У меня нет слов, одни эмоции. Я считаю, конечно, это гордость города», – отметила гость города Наталия Чернышова.

В ближайшее время муниципалитет подготовит сметы и выставит на торги задания по строительству Монастырской набережной.