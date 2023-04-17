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Благодаря программе социальной газификации в доме ветерана из Шигонского района стало теплее

17 апреля 2023 12:49
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Благодаря программе социальной газификации в доме ветерана из Шигонского района стало теплее

В Самарской области с конца 2021 года активно работает программа социальной газификации. В рамках этой программы отдельным категориям граждан предоставляется единовременная выплата на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, а также услуг по проектированию и строительству газораспределительных сетей. Ее размер в этом году увеличен и составляет 169 тысяч рублей.

Одним из получателей данной социальной выплаты стал инвалид Великой Отечественной войны Николай Ингатьевич Ларькин из Шигонского района. В 1943-м году он отправился на фронт - защищать Родину, а вернулся с поля боя с контузией. После окончания войны поселился в селе Малячкино, где живет и по сей день. Сегодня Николаю Игнатьевичу - 98 лет. И вот в прошлом году к дому ветерана подвели газ, а покрыть затраты на оборудование помогла соцвыплата. Теперь в доме стало тепло и уютно.

«Приобрели необходимое оборудование: колонку, котел, счетчики, все, что нужно. Очень удобно — печь топить и дрова таскать не надо.  Все чисто, аккуратно, уютно. По поводу выплат никаких сложностей не возникло, документы собрали, заявление отец написал, и уже через неделю деньги были уже на счету», - рассказывает сын Николая Игнатьевича Валерий Ларькин.

Дополнительной мерой социальной помощи могут воспользоваться льготники – собственники жилого помещения, которые заключили договор с газораспределительной организацией после 21 апреля 2021 года.  Право на эту выплату имеют инвалиды и участники ВОВ, труженики тыла, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, ветераны и инвалиды боевых действий, граждане, принимающие участие в СВО и ряд других льготных категорий граждан. За оформлением данной меры поддержки нужно обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства.

 «За данной мерой социальной поддержки можно обратиться в управление социальной защиты до 15 декабря 2025 года. Необходимо написать заявление, предоставить документ, удостоверяющий личность, льготное удостоверение, договор с газораспределительной организацией и акт об установке оборудования»,- говорит Анна Телегина, руководитель управления социальной защиты по м.р. Сызранский ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Западного округа».

Старт программе социальной газификации в России был дан в 2021 году по поручению Президента России Владимира Путина. В Самарской области создан штаб по ее координации, который возглавляет Губернатор Дмитрий Азаров. С начала реализации данной программы, социальную выплату уже получили 265 семей региона, из них более 70 – уже в 2023 году.

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