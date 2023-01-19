Благодаря нацпроекту в 7 населённых пунктах губернии появится освещение и новые тротуары

59

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», на региональных трассах, проходящих по территории 7 населенных пунктов Самарской области установят искусственное освещение дорог и обустроят тротуары.

Так, благодаря обновлению дороги «Похвистнево – Сосновка» - Урал, на участке км 9 - км 24+320 освещение и тротуары появятся стразу в трех населенных пунктах Исаклинского района: в п. Лесной, с. Большое Микушкино и д. Малое Микушкино.

В текущем году выполнят работы по капитальному ремонту в селе Воскресенка, на дороге «Самара - Волгоград» - Новокуйбышевск 1, в административных центрах Красноармейское, на трассе «Самара – Волгоград» - Красноармейское – Пестравка и Кинель-Черкассы, на участке дороги «Самара – Бугуруслан» - Кинель – Черкассы.

Кроме того, приступят к масштабным работам на 28 км трассы в Кошкинском районе, от региональной дороги 36К-522 до границы с Татарстаном, благодаря чему освещение и тротуары обустроят в д. Новое Фейзуллово. Этот объект завершат к 2025 году.

Общая протяженность установленных линий искусственного освещения составит 21, 6 км, а построенных тротуаров – 26,6 км.

Напомним, в 2023 году по дорожному нацпроекту планируется привести в нормативное состояние 223,65 км (79 объектов) автомобильных дорог. Из них 32 участка протяженностью 163, 59 км – региональные дороги, в том числе 14 мостов и путепроводов.

В Самаре отремонтируют 45,53 км улиц (41 объект), в Тольятти – 11,75 км (6 объектов).

Напомним, по итогам 2022 года Самарская область снова была признана регионом-лидером в реализации дорожного нацпроекта. В 2023 году предстоит решить не менее масштабные задачи. «Нас ждет напряженная работа, - отмечает Губернатор Дмитрий Азаров. - Мы построили и отремонтировали 712 км дорог. Планируем и в последующие годы двигаться, не снижая темпов. Каждый год мы увеличиваем усилия по ремонту, реконструкции и строительству дорог. Надеюсь, что новые рекорды будут и в следующем году: все для этого сделаем».

Фото: департамент информационной политики СО