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Автомагистраль «Центральную» прокладывают под железной дорогой

15 мая 2025 15:11
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Перед началом работ Куйбышевская железная дорога по временной схеме провела переустройство трех рельсовых ниток на уже готовую часть путепровода.

На автомагистрали «Центральной» начались работы по строительству второй части путепровода тоннельного типа, проходящего под железнодорожными путями в районе станции «Дачной». Перед началом работ Куйбышевская железная дорога по временной схеме провела переустройство трех рельсовых ниток на уже готовую часть путепровода. После завершения строительства путепровода железнодорожные пути вернут на прежнее место.

Длина строящегося монолитного объекта составляет 66 метров с шириной рамы более 32 метров. Проезжая часть путепровода пройдет под железной дорогой, поэтому на первоначальном этапе его строительства проводятся земляные работы. Затем производится армирование фундаментной части, стен и перекрытий и их бетонирование. 

На завершенной части объекта бетонирование проведено с использованием тепляков, чтобы соблюсти необходимый температурный режим, на второй половине путепровода работы будут вестись в существующих погодных условиях. 

Строительство участка автомагистрали «Центральной» от Обводной города Самары протяженностью 14 км ведется с декабря 2022 года и должно быть завершено в ноябре 2025 года. В настоящее время готовность объекта составляет более 75%.   

Дорожной организацией уже выполнены работы по устройству верхнего слоя дороги на участке протяженностью 12 км, переустройству сетей. Также полностью завершено строительство городского путепровода тоннельного типа на пересечении с улицей Садовой в поселке городского типа Петра Дубрава. Ведется устройство дождевой канализации, тротуаров, шумозащитного ограждения, благоустройство придорожной части. 

Автомобильная дорога будет состоять из 4-6 полос движения. Вдоль нее предусмотрены тротуары и улично-дорожное освещение.  Новая трасса позволит разгрузить существующую сеть автомобильных дорог и обеспечит транспортную доступность одного из крупнейших жилых микрорайонов – Крутые Ключи.  

«Центральная» входит в число приоритетных объектов Программы социально-экономического развития Самарской области до 2029 года, утвержденной Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. 

 

Фото:   минтранс Самарской области

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