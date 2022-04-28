Администрация Самары потребовала обезопасить снежную гору на заводе Тарасова

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Мэрия областной столицы направила запросы в региональный Росреестр. Чиновники хотят проверить законность использования участка на заводе Тарасова. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Мэрия не знает, законен ли полигон и несет ли он угрозу для экологии. Эта информация следует из ответа главы Самары на мой запрос. Власти попросили региональный Росреестр разобраться в данном вопросе, - написал парламентарий в своем телеграмм-канале.

Он также отметил, что администрация направила письма в адрес ПАО «Завод им. А.М. Тарасова» и потребовала провести ревизию оборудования. Проверка должна затронуть системы дождевой канализации, земляную обваловку и емкости для сбора талых вод, пишет Самара-КП.

Ранее в мэрии сообщали, что участок находится в собственности ООО «Инновационные строительные технологии и переработка — «Феникс». Именно они занимались складированием снежных масс, которые постепенно выросли до горы высотой с 5-этажный дом.