Администрация Самары обустроит тротуар и отремонтирует дорогу к детской поликлинике №10

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В рамках рабочего объезда Советского района 22 февраля глава Самары Иван Носков и глава района Вадим Бородин провели выездное совещание по вопросу обустройства тротуара к детской поликлиники №10.



«Проблема отсутствия тротуара действительно существует, причем не только для маленьких пациентов с их родителями, но и для жителей соседнего дома. Дорожки к поликлинике протоптаны прямо через газон, и это не очень хорошо. И автомобильная дорога к поликлинике оставляет желать лучшего, - отметил глава города Самара Иван Носков. - По дороге решение принято – ремонтировать будем. Тротуар тоже сделаем, увяжем его с газоном, от проезжей части отобьем ограждением. Но важно оставить по максимуму парковочные места».



Дополнительно глава города обсудил с председателем ТОС «Мечта» Советского района Ольгой Гуськовой благоустройство детских площадок в близлежащих дворах и у поликлиники. «Нужно продумать размещение и детской площадки у поликлиники, чтобы маленькие пациенты могли там играть, и парковки, и небольшого тротуара. В первую очередь важен комфорт и удобство для жителей района».



«В нашем районе проживают очень активные жители, которым не все равно как будет развиваться их район. Совместно с главой района нам уже много сложных вопросов удалось решить. Благодарю Ивана Николаевича Носкова за личное участие в разрешении проблемы с тротуаром. Уверена, что и с детскими площадками задержек не будет, со своей стороны, проекты и заявки от актива жителей оперативно подготовим», - сказала председатель ТОС «МЕЧТА» Советского района Самары Ольга Гуськова.



По итогу встреч с жителями Советского района глава города запланировал ряд рабочих выездов, в том числе с участием ГЖИ Самарской области и административной комиссии.



Напомним, что программы еженедельных рабочих объездов главы города Самара формируются по итогам встреч с жителями, из официальных обращений граждан и сообщений, поступающих на личную страницу главы города в социальной сети ВКонтакте.