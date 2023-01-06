6 января в днем на уборке территорий Самары задействуют порядка 230 единиц техники

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«Согласно полученной от синоптиков информации, снегопад продлится до 16:00-17:00. Работы на улично-дорожной сети ведутся в нескольких направлениях. По проезжим частям и тротуарам патрулируют снегоочистительные машины, ведется обработка противогололедными реагентами. При этом дорожные службы продолжают формировать снежные валы, уже в ночную смену самосвалы смогут вывезти их на спецплощадки для временного складирования снега. Также в перечне работ, актуальных сегодня – перед наступающим Рождеством, уборка подъездов и подходов к храмам, в которых пройдут службы», - сообщил руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары Олег Ивахин.



Сегодня в дневную смену в уборке улично-дорожной сети города задействуют 218 уборщиков территорий и 137 ед.техники. По состоянию на 8 утра основной ход по проезжим частям прочищен и обработан противогололедными реагентами, тротуары очищены на 50%.



В новогодние каникулы особое внимание уделяется и уборке досуговых мест для зимнего отдыха. Для обеспечения комфортного передвижения горожан, учреждения, ответственные за расчистку парков, скверов, аллей и самарской набережной, задействуют 39 ед.техники и 154 сотрудника.