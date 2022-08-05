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5 августа отмечается Международный день светофора. Сегодня одна из бригад трудилась на перекрестке проспекта Кирова и улицы Молодежной, где транспортный поток почти всегда плотный, движение интенсивное и необходимость обновления оснащения, обеспечивающего регулирование дорожного движения, крайне важна.

В текущем году в Самаре запланирована модернизация 26 светофорных объектов, которая включает в себя замену оборудования, установку новых светодиодных светофоров, организацию дополнительных секций и другие работы.

Светофор – технически сложное устройство, у каждого есть свой срок службы – минимум 10 лет. После подключения отдельные специалисты занимаются настройкой светофоров, корректировкой режимов работы, в том числе с учетом оценки загруженности того или иного дорожного участка.



Обычно в течение суток светофоры запускают в работу.

Фото: администрация Самары