Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре планируют отменить маршрутки №247, №297 и №266
В Самаре планируют отменить маршрутки №247, №297 и №266
Встреча Путина и Эрдогана в Сочи продлилась более четырёх часов
В Самаре в 2022 году отремонтируют 26 светофоров
В Самаре в 2022 году отремонтируют 26 светофоров
Путин запретил сделки с представителями недружественных стран в ряде компаний
Путин запретил сделки с представителями недружественных стран в ряде компаний
На «Воронежских озерах» в Самаре приступили к возведению сухого фонтана
На «Воронежских озерах» в Самаре приступили к возведению сухого фонтана
Выпуск электронных закладных по ипотеке в России увеличился в девять раз
Выпуск электронных закладных по ипотеке в России увеличился в девять раз
Российская «Додо Пицца» продала подразделение в Великобритании
Российская «Додо Пицца» продала подразделение в Великобритании
В Самарской области ищут женщину с 7-летним сыном
В Самарской области ищут женщину с 7-летним сыном
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.26
0.02
EUR 61.09
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Куйбышевская ЖД приглашает на праздничные мероприятия ко Дню железнодорожника
Самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"!
Расписание показов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

5 августа отмечается Международный день светофора

5 августа 2022 16:12
196
В текущем году в Самаре запланирована модернизация 26 светофорных объектов.

5 августа отмечается Международный день светофора. Сегодня одна из бригад трудилась на перекрестке проспекта Кирова и улицы Молодежной, где транспортный поток почти всегда плотный, движение интенсивное и необходимость обновления оснащения, обеспечивающего регулирование дорожного движения, крайне важна. 

В текущем году в Самаре запланирована модернизация 26 светофорных объектов, которая включает в себя замену оборудования, установку новых светодиодных светофоров, организацию дополнительных секций и другие работы. 

Светофор – технически сложное устройство, у каждого есть свой срок службы – минимум 10 лет. После подключения отдельные специалисты занимаются настройкой светофоров, корректировкой режимов работы, в том числе с учетом оценки загруженности того или иного дорожного участка.
 
Обычно в течение суток светофоры запускают в работу.

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Туристские и инвестиционные возможности Самарской области представили на Форуме глав регионов ШОС
4 августа 2022  13:47
Туристские и инвестиционные возможности Самарской области представили на Форуме глав регионов ШОС
844
Не пропустите: десять интересных событий августа в Самарской области!
3 августа 2022  13:41
Не пропустите: десять интересных событий августа в Самарской области!
674
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
1 августа 2022  13:06
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
885
Дмитрий Азаров в День ВМФ вместе с земляками почтил память защитников Отечества
31 июля 2022  13:52
Дмитрий Азаров в День ВМФ вместе с земляками почтил память защитников Отечества
1107
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
30 июля 2022  13:40
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
1237
Весь список