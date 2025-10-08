18 кубометров мусора и веток собрали во время санитарной уборки в Ленинском районе Самары

121

7 октября в Ленинском районе провели санитарную уборку территорий вдоль улицы Садовой.

В наведении порядка приняли участие более 20 работников муниципального бюджетного учреждения «САХТОБ» вместе с сотрудниками администрации Ленинского района и активными жителями ближайших домов.

В рамках санитарной очистки территории на улице Садовой собрано порядка 18 кубометров мусора и веток. В начале их складируют в бункеры, предоставленные департаментом городского хозяйства и экологии Самары, после чего оперативно доставляют на специализированные полигоны.

В предстоящих санитарных мероприятиях, о которых администрация района объявляет заранее на своих ресурсах, могут принять участие все желающие. Районная служба благоустройства МБУ «САХТОБ» предоставляет все необходимые расходные материалы и инвентарь.