125 роз высажено на набережной в честь предстоящего юбилея Самарской ГРЭС

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26 апреля на городской набережной, в районе Чкаловского спуска, высадили клумбу из 125 роз разных сортов.

Во взаимодействии с МАУ «Самарская набережная» акцию провел Самарский филиал ПАО «Т Плюс».

Отметим, что Самарская ГРЭС была запущена в 1900 году, вместе с городом пережила развитие промышленности, годы Великой Отечественной войны и послевоенное восстановление. Сегодня в ее состав включены три крупных теплоисточника города – Центральная, Привокзальная, Безымянская отопительные котельные и котельная 116 км в Куйбышевском районе города.