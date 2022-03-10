1 апреля в Самаре начнется месячник по озеленению города

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В Самаре месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города начнется 1 апреля.

C 1 по 30 апреля 2022 года в Самаре пройдет традиционный месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города – постановление подписано сегодня в Администрации Самары.



Еженедельно будут проводиться субботники, на которые приглашаются все желающие горожане. Основной общегородской субботник состоится 23 апреля. Кроме того, запланирован смотр готовности спецтехники и инвентаря. Вместе с тем, предусмотрено проведение рейдов по проверке санитарного содержания территорий – «Городской патруль».

Каждый житель сможет внести личный вклад в благоустройство и красоту родного города!

Подробнее с запланированными видами работ можно ознакомиться здесь.

Фото: администрация Самары