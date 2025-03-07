В центре «Мой бизнес» рассказали о женском подходе к бизнесу

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5 марта, в преддверии Международного женского дня, в Самаре состоялась встреча «О бизнесе по-женски». Площадка регионального центра «Мой бизнес» объединила ярких и успешных предпринимательниц региона, готовых делиться опытом и секретами ведения бизнеса.

«Мы с особым вниманием относимся к женщинам, решившим реализовать свой потенциал, энергию и идеи в предпринимательстве. Уже несколько лет подряд проводим программу «Мама-предприниматель», которая дает возможность участницам заявить о своей идее и научиться основам ведения бизнеса. С поддержкой региона многие женщины делают свои первые шаги в бизнесе, развивают новые направления, осваивают внешние рынки, создают рабочие места и уверенно развиваются на благо родного региона», — отметила Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области.

Мероприятие, организованное в партнерстве с ПАО «Сбербанк», началось с обсуждения ключевых вопросов: как организовать собственное дело, где искать ресурсы для его развития, какую помощь бизнесу может оказать государство, а также с какими трудностями сталкиваются предпринимательницы, и как сохраняют баланс между карьерой и семьей.

«Сбербанк всегда рад поддерживать инициативы, реализованные вместе с Министерством экономики Самарской области, направленные на развитие малого бизнеса в нашем регионе. Для нас участие в проекте «О бизнесе по-женски», не просто финансовое партнерство — это возможность стать ближе к нашим клиентам-предпринимателям. Встречи на дискуссионных площадках позволяют нам лучше понять их потребности, мечты и амбиции. Это шанс предложить нечто большее, чем просто банковские продукты. Мы стремимся делиться знаниями, внедрять цифровые технологии и создавать условия, в которых каждый бизнес сможет расти, развиваться и достигать новых высот», — подчеркнула Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка.

Для участниц подготовили специальные мастер-классы по стилю и личностному росту, где каждая могла получить ценные советы по раскрытию внутреннего потенциала или созданию своего уникального образа.

«Я подготовила для участниц мастер-класс, посвященный стилизации своего образа с помощью платков. Я сама художник, рисую принты, потом их печатаю на ткани и создаю одежду. Очень хочу вдохновить девушек встретить эту весну ярко, эмоционально, быть открытыми, почаще улыбаться», — рассказала предприниматель Яна Кузнецова.

«Всегда стараюсь посещать подобные мероприятия. Во-первых, ты находишься в кругу единомышленников, женское сообщество оно всегда наполняет и вдохновляет. Во-вторых, это возможность завести новые знакомства. И, в-третьих, узнать о новых программах поддержки и возможностях для бизнеса», — отметила Дарьяна Князева, создатель бренда украшений.

Поддержка предпринимателей реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото – предоставлено министерством экономического развития и торговли Самарской области.