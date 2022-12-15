В Самарской области зарегистрировано 150 тысяч самозанятых

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В Самарской области все более популярным становится специальный налоговый режим для самозанятых. Он начал действовать в нашем регионе с 1 января 2020 года и сегодня его пользователями стали 150 тысяч жителей региона, которые работают «на себя» и самостоятельно развивают проекты в разных сферах. В губернии самозанятые создают творческие студии для детей и взрослых, гончарные и столярные мастерские, швейные ателье, оказывают услуги репетиторов, изготавливают сувениры, украшения, предметы интерьера, производят продукты питания и многое другое.

За все время действия специального налогового режима суммарный доход самозанятых уже превысил 30 млрд рублей. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в Самарской области продолжается расширение комплекса мер поддержки плательщиков налога на профессиональный доход. По поручению губернатора Дмитрия Азарова в регионе создаются условия для эффективного ведения бизнеса. «Я очень рад, что в Самарской области много активных, энергичных предприимчивых людей. Те, кто ведет бизнес, – это люди, готовые брать ответственность за себя, за своих близких, трудиться и обеспечивать семьи. Когда человек работает в рамках закона, то мы готовы создавать условия для развития, оказывать меры поддержки», - отмечал ранее глава региона.

В 2022 году более 1000 самозанятых Самарской области получили поддержку в разных формах. Плательщики налога на профессиональный доход могут обратиться в один из центров «Мой бизнес» региона и получить бесплатную консультацию по вопросам регистрации и работе в приложении «Мой налог», а также подать заявку на получение инструментов поддержки. В региональном Доме предпринимателя в Самаре самозанятые могут стать резидентами коворкинга и получить рабочее место на льготных условиях, а также воспользоваться переговорными комнатами и залом для проведения образовательных мероприятий.

«Мы сформировали такую систему работы, что поддержку можно получить уже на этапе планов по созданию своего дела. В этом случае достаточно обратиться в центр «Мой бизнес», где консультанты в режиме «одного окна» помогут сориентироваться в возможностях, доступных сегодня пользователям специального налогового режима и начинающим предпринимателям, помогут зарегистрироваться, подать заявку на получение наиболее актуальных инструментов поддержки», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Наш комплексный подход позволяет ускорить развитие проектов начинающих предпринимателей до успешных предприятий, создающих рабочие места и развивающих родной регион».

Самозанятым доступна финансовая поддержка. В региональном Гарантийном фонде они могут получить льготные средства на развитие своих проектов. Программа поддержки дает возможность получить от 100 до 500 тысяч рублей по минимальной ставке – всего 1% годовых! Средства микрозайма самозанятые могут направить на приобретение, модернизацию оборудования или другого имущества, закупку сырья или материалов, а также на погашение ранее взятых банковских кредитов.

Плательщики налога на профдоход могу принять участие в обучающих программах и курсах по основам ведения предпринимательской деятельности, продвижению своих продуктов, развитию своего бренда, работе в социальных сетях, выходу на маркетплейсы и многому другому.

«Обучающий вебинар по выходу на маркетплейсы от центра «Мой бизнес» - самый полезный из всех, в которых я принимала участие. Очень много практических советов, как в целом по маркетингу, так и по конкретным аспектам площадок. Очень хороший разбор примеров. Сделала для себя много заметок, теперь буду применять на практике», - поделилась впечатлениями об одном из образовательных мероприятий самозанятая Анастасия Стародубцева.

Новой региональной мерой поддержки самозанятых в 2022 году стала программа «Бизнес-наставник», направленная на повышение эффективности проектов самозанятых за счет взаимодействия с профессионалами в сфере предпринимательства. Под их руководством участники смогли разобраться с проблемами и точками роста своего проекта, увеличить прибыль, научиться работать с клиентами и подрядчиками.

Одной из наиболее популярных мер поддержки стали ярмарки продукции самозанятых. Областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес» организуют такие маркеты с 2020 года: в начале осени, в преддверии Нового года, Международного женского дня, в рамках Дня города, фестиваля набережных «Волга Фест» и других крупных региональных событий. За это время участниками ярмарок стали 250 пользователей специального налогового режима, а посетителями – свыше 10 тысяч человек.

«Я принимала участие в ярмарках «Мой бизнес 63» уже не в первый раз. Это всегда настоящий праздник, большое число довольных клиентов, люди восхищаются изделиями участников и тем, что в регионе так много талантливых людей! Эффект от ярмарки для нас очень заметен: становится больше клиентов, больше просмотров страничек в сети, начинает работать сарафанное радио, нас приглашают на другие ярмарки по региону, - рассказала создатель интерьерных украшений Алена Брыксина.

Еще одним популярным инструментом являются бизнес-кейсы – набор услуг, направленных на продвижение проекта. В него входит персональная консультация и маркетинговый анализ проекта, профессиональная фотосъемка и создание видеовизитки, публикация интервью самозанятого на портале государственной поддержки бизнеса mybiz63.ru.

«Если человек стремится к чему-то, то он должен для этого что-то делать. После получения услуги по продвижению в соцсетях моя клиентская база увеличилась в три раза. Когда в моем ассортименте появилась новая линейка сыров, понадобилось расширить фотогалерею. Безусловно, бизнес-кейс как комплекс услуг отлично работает. Чтобы был эффект, к фото необходимо приложить маркетинговые инструменты. Возможно, у вас хороший продукт, но о нем никто не знает. И с помощью этой меры поддержки вы можете выйти на новый уровень», - рассказала производитель фермерских сыров из села Иоганесфельд Мария Незнамова.

Получить статус самозанятого можно c помощью приложения «Мой налог», через уполномоченную кредитную организацию или через портал госуслуг. Ознакомиться с полным перечнем инструментов поддержки и подать заявку на получение услуг самозанятые могут на сайте mybiz63.ru.

Фото: пресс-служба правительства СО