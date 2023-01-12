В Самарской области грантовая поддержка помогает развиваться социальным предприятиям

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В 2023 году состоится новый конкурс грантов для социальных предпринимателей, победители которого смогут получить до 500 тысяч рублей на реализацию своих проектов. В этом году в конкурсе смогут принять участие и индивидуальные предприниматели с инвалидностью, не имеющие наёмных работников. Грантовая поддержка социальных предприятий осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



Напомним, конкурс проводился в регионе уже дважды. В 2022 году обладателями безвозмездных субсидий стали 45 социальных предпринимателей с проектами в самых разных сферах: дополнительного образования, бытового обслуживания, оздоровления и реабилитации детей и взрослых, физической культуры, а также проекты творческих студий, клубов раннего развития детей и др.

Поддержка социальных предприятий, деятельность которых направлена на решение важных социальных вопросов, является приоритетной для областного правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.



Чтобы претендовать на финансовую поддержку, предприниматель должен состоять в реестре социальных предприятий, который ежегодно обновляется. Сам конкурс включает в себя несколько этапов: прохождение обучения в рамках акселерационной программы, подача заявки и защита своего проекта перед конкурсной комиссией.



«Социальный бизнес помогает государству в решении важных социальных задач. Правительство региона высоко ценит их труд и уделяет таким предприятиям особое внимание, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Для социальных предпринимателей сформирован специальный перечень мер поддержки: это льготные ставки по упрощенной системе налогообложения и аренде государственного имущества, минимальный процент по финансовой программе Гарантийного фонда, а также грантовая поддержка. Все это дает заметный прирост числа социальных предпринимателей: в 2020-м их было только 23, а в прошлом году этот статус получили уже 170 организаций».



Победители конкурса в течение трех лет после получения гранта обязаны продолжать социальную деятельность и подтверждать статус социального предприятия.



Полученные средства они могут направить на разные цели: это аренда и ремонт помещения, приобретение оргтехники и оборудования, покупка сырья, ПО, комплектующих для медтехники, а также лизинговые платежи, оплата коммунальных услуг, переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп населения и многое другое.



Одним из обладателей гранта в 2022 году стал Шенталинский хлебозавод. Сегодня на предприятии выпускают около 75 видов хлебобулочных изделий: хлеб, батоны, круассаны, слойки, пироги и др. За 10 месяцев 2022 года здесь произвели 267 тонн собственной продукции. «Грантовые средства в размере 500 тысяч рублей наш хлебозавод направит на развитие производства, в том числе - приобретение нового оборудования», – пояснила директор ООО «Шенталинское» Светлана Рашкина.



Еще одним победителем регионального конкурса стал проект «Вкус из детства» предпринимателя из Кинеля Светланы Романовой. Ее «Пельменная №1» расположенная на обводной трассе, знакома многим жителям и гостям города. Здесь можно по-домашнему вкусно и сытно пообедать знакомыми всем с детства блюдами. А главными героями меню, безусловно, остаются классические русские пельмени. «В нашем коллективе из семи работников больше половины относятся к социально незащищенной категории населения - это мамы, которые одни воспитывают детей, многодетные родители и работники предпенсионного возраста, - рассказала Светлана. - Выигранный грант - наша общая победа. И решение по использованию выделенных средств приняли сообща. Планируем приобрести тестораскаточную машину и еще одну тестомесильную машину, чтобы разгрузить лепщиц. Из оборудования закупим также пароконвектомат, он незаменим на современной профессиональной кухне, и кофемашину».



Для получения статуса социального предприятия можно обратиться в региональный центр «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211 или в Информационно-консалтинговое агентство Самарской области по тел. (846)2540971 или по адресу электронной почты: info@ikaso63.ru.

Ознакомиться с перечнем инструментов поддержки для социальных предпринимателей можно на едином портале господдержки mybiz63.ru.