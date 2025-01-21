В Самарской области десять предприятий улучшат производство с помощью инструментов бережливого производства

С 2025 года федеральный проект «Производительность труда» входит в новый цикл, становясь частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В рамках нового этапа национального проекта, помимо инструментов бережливого производства, планируется решение новых задач, связанных с искусственным интеллектом, роботизацией и экономикой данных.Ключевой для региона проект, направленный на повышение эффективности и конкурентоспособности предприятий, привлек внимание компаний из самых разных отраслей: промышленных, строительных, сельского хозяйства. Новые участники проекта представляют широкий спектр секторов экономики, демонстрируя стремление регионального бизнеса к непрерывному развитию и совершенствованию.«Присоединение новых компаний к проекту «Производительность труда» – это важный шаг в развитии экономики нашего региона. Мы видим, что самарский бизнес осознает необходимость повышения эффективности и конкурентоспособности, и мы готовы оказать им всестороннюю поддержку на этом пути. Уверен, что участие в проекте поможет предприятиям не только достичь конкретных результатов, но и создать культуру постоянного совершенствования», - отмечает врио министра промышленности Самарской области Денис Гурков.Новые участники проекта:• "ГУММА ЛАЙН" (резинотехнические изделия)• "РАСО" (стройматериалы)• "ТОАЗ" (химическая промышленность)• "ГК ГРИНЛАЙН" (пластмассовые изделия)• "ЙЕЛЛОУ БОКС" (тара и упаковка)• "ТЕПЛИЧНЫЙ" (тепличные хозяйства)• "СЭМЗ" (электротехническое оборудование)• "ВЭЛТ" (развивающие пазлы)• "ФСИ "АНАЛИТИКА" (спортивные товары)• "СПЕЦРЕМСТРОЙ-Т" (пластмассовые изделия для строительства)

Все предприятия рассчитывают на помощь экспертов Регионального центра компетенций Самарской области в проведении диагностики, разработке индивидуальных решений и создании устойчивой системы постоянных улучшений.

Фото: Минпромторг региона