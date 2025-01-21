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В Самарской области десять предприятий улучшат производство с помощью инструментов бережливого производства

21 января 2025 12:28
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В Самарской области десять предприятий улучшат производство с помощью инструментов бережливого производства
С 2025 года федеральный проект «Производительность труда» входит в новый цикл, становясь частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В рамках нового этапа национального проекта, помимо инструментов бережливого производства, планируется решение новых задач, связанных с искусственным интеллектом, роботизацией и экономикой данных.
 
Ключевой для региона проект, направленный на повышение эффективности и конкурентоспособности предприятий, привлек внимание компаний из самых разных отраслей: промышленных, строительных, сельского хозяйства. Новые участники проекта представляют широкий спектр секторов экономики, демонстрируя стремление регионального бизнеса к непрерывному развитию и совершенствованию.
 
«Присоединение новых компаний к проекту «Производительность труда» – это важный шаг в развитии экономики нашего региона. Мы видим, что самарский бизнес осознает необходимость повышения эффективности и конкурентоспособности, и мы готовы оказать им всестороннюю поддержку на этом пути. Уверен, что участие в проекте поможет предприятиям не только достичь конкретных результатов, но и создать культуру постоянного совершенствования», - отмечает врио министра промышленности Самарской области Денис Гурков.
 
Новые участники проекта:
• "ГУММА ЛАЙН" (резинотехнические изделия)
• "РАСО" (стройматериалы)
• "ТОАЗ" (химическая промышленность)
• "ГК ГРИНЛАЙН" (пластмассовые изделия)
• "ЙЕЛЛОУ БОКС" (тара и упаковка)
• "ТЕПЛИЧНЫЙ" (тепличные хозяйства)
• "СЭМЗ" (электротехническое оборудование)
• "ВЭЛТ" (развивающие пазлы)
• "ФСИ "АНАЛИТИКА" (спортивные товары)
• "СПЕЦРЕМСТРОЙ-Т" (пластмассовые изделия для строительства)
 

Все предприятия рассчитывают на помощь экспертов Регионального центра компетенций Самарской области в проведении диагностики, разработке индивидуальных решений и создании устойчивой системы постоянных улучшений.

Фото: Минпромторг региона

 

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