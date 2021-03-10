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В Самаре прошел маркет товаров ручной работы, которые создают самозанятые нашего региона

10 марта 2021 14:16
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Весь день посетители маркета могли приобрести изделия от мастеров в разных направлениях.

В Самаре прошел маркет товаров ручной работы, которые создают самозанятые нашего региона. Событие состоялось на площадке галереи «Формограмма». Весь день посетители маркета могли приобрести изделия от мастеров в разных направлениях: на стендах самозанятых были представлены уникальные украшения, предметы интерьера, одежда, сувениры, игрушки и многое другое. 

В Самарской области, благодаря реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", создаются все условия для комфортного ведения бизнеса и развития предпринимательства.  

«Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь», – подчеркивал ранее глава региона Дмитрий Азаров. 

Организаторами события стали министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и команда проекта «Мой Бизнес 63». Разработку мер поддержки самозанятых в регионе курирует министр Дмитрий Богданов. 

«Маркеты помогают самозанятым познакомить широкую аудиторию со своей продукцией, а нам, в свою очередь, заинтересовать как можно больше людей, работающих в «теневом секторе», возможностями и преимуществами легальной работы, - рассказал министр. – На весенний маркет было подано почти 100 заявок – это значит, что мера поддержки востребована, интересна и актуальна. Мы продолжим организацию подобных событий в рамках большого комплекса услуг, разработанных специально для пользователей нового налогового режима», - добавил Дмитрий Богданов. 

В маркете приняли участие самозанятые, официально зарегистрированные в Самарской области, создающие сувениры, продукцию для красоты и здорового образа жизни, продукты питания со сроком хранения более 72 часов. Все они прошли отбор конкурсной комиссии. Для посетителей ярмарки был организован розыгрыш призов от партнеров центра «Мой бизнес» Самарской области, а представительницы прекрасного пола на входе в галерею получали памятные подарки в честь Международного женского дня. 

Самозанятый Владислав Агапкин создает неоновые вывески. О предстоящем маркете он узнал в аккаунте mybiz63.ru и сразу решил подать заявку на участие. 

«Это был мой первый опыт реализации своей продукции на ярмарке. Очень здорово, что есть такие меры поддержки для начинающих предпринимателей, они помогают успешно стартовать и находить новых клиентов», - заметил Владислав Агапкин. 

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